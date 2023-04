Flavio Briatore, rivelazione sconcertante: italiani senza parole

Flavio Briatore è sempre un personaggio molto discusso in Formula 1: arriva ora un attacco davvero inatteso che lascia senza parole.

L’ex Renault, Flavio Briatore, è uno tra gli uomini sportivi sicuramente più controversi ma anche più seguiti: i suoi trionfi in Formula 1 e il lancio di numerosi campioni sono la prova del suo valore. Ora arrivano accuse decisamente impreviste.

La Formula 1 è sempre un terreno dove crescono i veleni. Possono essere appena coltivati, oppure essere maggiormente datati, con fatti che risalgono a qualche anno e portano a riaffiorare tensioni e malumori. In questo caso, ne è vittima Flavio Briatore, pesantemente accusato da un ex suo pilota con il quale non corre sicuramente buon sangue.

Una vicenda che sembrava archiviata ora viene nuovamente analizzata, Briatore dovrà prontamente replicare a quanto detto sul suo conto. Per l’attuale ambasciatore del circus, una grana in più.

Briatore accusato da un ex pilota: le parole

Queste dichiarazioni stanno facendo un po’ il giro di tutto il mondo, dividendo gli appassionati di Formula 1 in due fazioni. Da una parte chi sta dalla parte di Flavio Briatore senza alcun dubbio, dall’altra chi non perde occasione per attaccarlo. La stoccata riguarda il crashgate del 2008: Briatore, ai tempi team principal della Renault fu ritenuto responsabile, insieme a Pat Symonds, e squalificato a vita, salvo poi essere riabilitato dal tribunale francese, che ribaltò la sentenza e cancellò la pena. Tra i protagonisti ci fu anche Nelson Piquet Jr, che a distanza di anni è tornato nuovamente ad accusare Briatore.

“Aveva un modo grottesco di comportarsi, mi ha destabilizzato in un modo tale che la gente ancora oggi non capisce cosa ho passato”. Piquet junior è ancora su tutte le furie con il manager italiano, le sue parole fanno riflettere. Nel 2009 a metà stagione, dopo essere stato sostituito alla Renault da Grosjean, Piquet ai media brasiliani ha raccontato la sua versione dei fatti su quanto successo in quel di Singapore evidenziando come lo abbiano “trattato come un cane”, motivo per cui decise di mettere le cose in chiaro. Piquet svelò il presunto ordine ricevuto, ovvero quello di schiantarsi volontariamente contro un muro nel gran premio del 2008, scatenando così un putiferio che ancora oggi fa discutere.

Tanto che Felipe Massa ha dichiarato come stia pensando seriamente di richiedere l’intervento della giustizia per avere il titolo mondiale del 2008 con la Ferrari. L’incidente di Piquet avvenne quando Massa era in testa e lo sfidante Alonso al 15° posto. Con l’ingresso della safety car si accorciano decisamente le distanze, tanto che fu lo spagnolo a vincere quella gara mentre Massa si piazzò 13°. A distanza di quindici anni il caso fa ancora discutere.