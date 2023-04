Iannone ed Elodie, l’ultimo gesto è inaspettato: c’entra Vale Rossi

Una delle coppie più ‘chiacchierate’ del mondo dello sport e dello spettacolo è quella formata da Elodie ed Andrea Iannone.

L’ultimo retroscena riguardante la coppia vede protagonista Valentino Rossi. La pubblicazione sui social di una foto ha subito scatenato la reazione degli appassionati di moto.

Fermo per squalifica, Andrea Iannone potrebbe tornare in pista in vista della prossima stagione. Al momento il pilota nativo di Vasto si gode la sua storia d’amore con Elodie con la quale tutto procede a gonfie vele. Spesso infatti i due ragazzi pubblicano sui social scene di vita quotidiana insieme con una relazione che procede al meglio. Nelle ultime ore una foto con i due ragazzi presenti ha fatto molto parlare visto il collegamento con Valentino Rossi, collega fino a qualche anno fa del pilota abruzzese.

Elodie e Iannone, il retroscena riguardante Valentino Rossi

I due ragazzi nei giorni scorsi si sono recati al Ranch di Valentino Rossi anche se l’ex pilota di Tavullia non era presente.

Proprio il profilo dell’Academy del nove volte campione del mondo ha pubblicato le foto della visita su Instagram. Per Elodie e Iannone l’occasione di salutare altri campioni del motociclismo e grandi amici di Andrea che fino a pochi anni fa si confrontava sulle piste di tutto il mondo con loro. Una giornata vissuta prima di partire per Austin dove si svolge il GP delle Americhe.

Andrea Iannone ha anche commentato il post pubblicato dall’Academy di Valentino Rossi con una battuta riguardante Andrea Migno. Il pilota di Cattolica infatti è stato chiamato dalla scuderia CIP Green Power in Moto3 ed era stato invitato a dare un nome alla sua moto per la gara in Argentina. Migno aveva affermato di volerla ribattezzare Elodie, avendone parlato anche con Iannone in precedenza. Lo stesso pilota di Vasto ha commentato sarcasticamente: “Migno ha rivisto i suoi genitori“. Un chiaro riferimento a quella che è stata la scelta del classe 1996 per il nome della moto. Una giornata di divertimento e dedicata alla preparazione dei piloti per il GP di Austin.

In attesa di un ritorno in pista di Andrea Iannone, che sarà possibile a partire dalla prossima stagione, la coppia si gode tutto il successo della cantante. Elodie infatti continua ad essere sempre presente nelle classifiche delle canzoni maggiormente ascoltate ed ora ha dato vita anche alla sua carriera da attrice.