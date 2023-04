“Mi ha fatto male”, spunta un retroscena inaspettato su Michael Schumacher

Michael Schumacher e il retroscena inaspettato: un aspetto che tutti i tifosi non possono dimenticare e che ancora fa discutere. L’episodio raccontato dal fotografo

Il Kaiser ha segnato un’epoca lunghissima della Formula 1, completando un quinquennio d’oro alla guida della Ferrari. Alcuni retroscena del passato non sono noti al vasto pubblico degli appassionati, che continuano a manifestare grande affetto nei confronti di una leggenda del motorsport come Michael Schumacher.

In oltre 20 anni passati nel paddock della Formula 1, il campionissimo tedesco ha vissuto una serie di esperienze davvero uniche, raccogliendo numerosi successi e qualche piccola caduta. “Il Kaiser” non può non essere inserito tra i primi due-tre piloti della Hall of Fame (se non addirittura il migliore di sempre), detenendo tra l’altro il record di Mondiali vinti (sette come Lewis Hamilton). Schumi era amatissimo da tutti i tifosi, della Ferrari e non, oltre che dagli addetti ai lavori. Un perfezionista, un uomo squadra in grado di migliorare il lavoro di chiunque gli stesse intorno.

Nelle ultime ore è stato condiviso un retroscena che in pochi conoscevano ma che ha fatto sorridere e non poco. A raccontarlo è stato uno che lo ha conosciuto particolarmente bene, fotografandolo da vicino per moltissime stagioni. Stiamo parlando di Daniel Reinhard, storico ex fotografo della Formula 1, intervistato dal portale tedesco Der Spiegel.

Michael Schumacher, il fotografo Daniel Reinhard racconta un retroscena incredibile: “Mi è salito su un piede”

Il fotografo di origine svizzera si è soffermato su un episodio che si è verificato a Silverstone, con uno Schumacher all’apice del suo splendore agonistico.

“Avevo fotografato Ralf Schumacher prima che salisse sulla sua Williams – spiega Daniel Reinhard ai microfoni del ‘Der Spiegel’ – Michael aveva la posizione di partenza davanti al fratello e ad un certo punto è rotolato sopra al mio piede con la sua ruota posteriore, mentre centrava la sua posizione sulla casella di partenza”.

Un dolore atroce che costrinse il fotografo ad una visita dal medico. Al momento di raccontargli cosa fosse accaduto, però, il dottore non volle credergli. “Gli ho detto che Schumacher mi era salito su un piede ma ovviamente non mi prese sul serio”.

Fortunatamente e in maniera anche sorprendente non ci fu nulla di rotto e alla fine tutto si risolse per il meglio. Di certo è rimasta una bellissima storia da raccontare tra le proprie esperienze trascorse nel Circus.