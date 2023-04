Tennis, workout spaziale e lato B scultoreo: la lezione di Caroline Ruud

Un video ritrae Caroline Ruud durante un workout casalingo nel quale evidenzia tutte le sue doti fisiche. Fan in visibilio

Fin qui è stata una stagione in chiaroscuro per Casper Ruud, che ha ottenuto tante sconfitte contro avversari ben meno quotati di lui, per poi riprendersi e vincere il suo primo titolo dell’anno a Estoril.

Un successo che sembrava potesse dargli maggiore fiducia in vista degli appuntamenti successivi, ma alla fine così non è stato. A Montecarlo, dove in questi giorni si sta disputando il terzo Masters 1000 stagionale, è stato eliminato agli ottavi dalla rivelazione del torneo Jan-Lennard Struff, numero 100 del ranking Atp che, partito dalle qualificazioni, ha peraltro sconfitto abbastanza nettamente anche il 19° della classifica Alex de Minaur.

Ruud, dal canto suo, sembra ben lontano dalla sua forma migliore che lo aveva portato a giocarsi due finali Slam l’anno scorso al Roland Garros e allo US Open. Chi, invece, sembra in ottima forma, anche se non sul campo da tennis, è sua sorella Caroline Ruud, ormai una celebrità dei social con i suoi contenuti che spesso lasciano tutti senza fiato.

Caroline Ruud, bellezza mozzafiato: il video è imperdibile

Casper ha un’altra sorella, Charlotte, che sta iniziando a partecipare ai suoi primi tornei importanti e, come il fratello, si allena presso la Academy di Manacor di Rafa Nadal. Ma è Caroline che si sta guadagnando le principali attenzioni di chi segue il tennis non tanto per le sue prestazioni sul campo, dato che non è la sua attività, bensì su Instagram, dove conta oltre 22 mila followers da tutto il mondo.

Fan che ad ogni suo contenuto pubblicato sul suo profilo interagiscono con lei mettendo like e scrivendole commenti di apprezzamento. Del resto, sebbene non sia una giocatrice, le sue foto e i suoi video trovano il gradimento del pubblico, essendo una ragazza di rara bellezza.

Occhi chiari e capelli biondi i tratti distintivi del suo viso, mentre il fisico è tutto da ammirare: forme statuarie che vengono spesso messe in risalto dalle immagini che condivide su Instagram. In passato l’abbiamo vista in bikini, look casual ed eleganti, tutti perfetti per lei. E così è stato anche in una clip dove si cimenta in un workout casalingo con indosso un completo sportivo che evidenzia il suo lato B scolpito.

Una “visione” per tutti i suoi followers che anche in quest’occasione non hanno perso tempo commentando il video con parole dolci e di apprezzamento nei suoi confronti.