Alcaraz, ora non ci sono più dubbi: tutto confermato

Carlos Alcaraz è ormai pronto a fare il suo ritorno nel circuito dopo l’assenza forzata nel Masters 1000 di Montecarlo

Finora è stato un 2023 di alti e bassi per Carlos Alcaraz, alle prese con diversi infortuni che ne hanno frenato il rendimento di questa stagione. Lo spagnolo era stato costretto a saltare l’Australian Open per via di un infortunio alla gamba destra.

Un brutto colpo per il 19enne di Murcia che sperava di confermarsi dopo la grande stagione del 2022 che lo aveva fregiato del titolo di numero uno del mondo. Prima posizione che però è andata poi nelle mani di Djokovic, vincitore a Melbourne per la decima volta in carriera.

Alcaraz, dal canto suo, non ha mai smesso di lavorare per farsi trovare pronto al rientro. Ritorno in campo avvenuto in occasione del torneo di Buenos Aires, da lui vinto in finale con Norrie. Poi, un’altra finale, sempre con lo stesso britannico, ma stavolta dall’esito inverso, anche per via di un altro problema fisico che lo ha poi costretto a rinunciare agli impegni di Rio de Janeiro e Acapulco.

Per sua fortuna, il tennista iberico è potuto tornare giusto in tempo per il Sunshine Double, dove ha trovato altre conferme aggiudicandosi il titolo di Indian Wells, che lo avevano riportato in cima al ranking Atp temporaneamente. Poi la semifinale di Miami con Sinner, giocata in condizioni non ottimali che lo hanno portato a rinunciare anche al Masters 1000 di Montecarlo.

Carlos Alcaraz è pronto: l’annuncio è ufficiale

Insomma, una situazione non facile per Alcaraz che deve ancora ritrovare quella continuità necessaria per un tennista del suo livello. Tuttavia, il momento di tornare in campo è ormai vicino, con l’attuale numero due del mondo che in questi giorni ha potuto dare l’annuncio del suo rientro all’Atp 500 di Barcellona. “Continuiamo a prepararci per il debutto al Godò (parola che indica il torneo catalano, ndr)” si legge sul suo profilo Instagram nel quale vediamo anche una foto dello stesso giocatore felice e sorridente in vista del suo rientro nel circuito.

Sarà un impegno molto importante per Alcaraz, dato che è chiamato a difendere il titolo conquistato l’anno scorso anche in ottica ranking, dove il duello con Djokovic è ormai serrato.

Proprio il serbo sarà uno dei grandi assenti della manifestazione, dal momento che ha preferito partecipare al 250 di Banja Luka. Senz’altro una buona notizia per Carlitos, che non dovrà preoccuparsi di Nole nella sua corsa alla vittoria, anche se dovrà fare i conti con tanti altri avversari che potrebbero metterlo in difficoltà.

Alcaraz si presenterà al via del torneo da testa di serie numero uno. All’esordio potrebbe trovarsi di fronte ad uno tra Ivashka e Borges, mentre agli ottavi potrebbe esserci l’ostacolo Bautista-Agut. Ai quarti il favorito per una eventuale sfida con Carlos è Frances Tiafoe e, se lo spagnolo dovesse aggiudicarsi il match, potrebbe ritrovarsi di fronte ad uno tra Ruud e Khachanov in semifinale. Per la finale, poi, i principali “indiziati” sono Sinner, Tsitsipas e Norrie (tutti e tre nell’altra parte di tabellone rispetto ad Alcaraz).