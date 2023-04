Completamente ‘nuda’, Alessia Marcuzzi lascia senza parole

Alessia Marcuzzi in un primo piano che spiazza tutti i fan e accende la loro fantasia: visione che non lascia scampo

Una delle presenze televisive più acclamate negli ultimi anni è stata, e continua ad essere, Alessia Marcuzzi. Una vera istituzione, la showgirl, attrice e conduttrice del piccolo schermo, capace di marchiare a fuoco il suo nome nella storia del nostro mondo dello spettacolo.

Passa il tempo, ma ci sono cose che non passano decisamente mai di moda. E Alessia è una di queste, soprattutto raccogliendo consensi unanimi come capita a pochi personaggi pubblici.

Alessia Marcuzzi, una leggenda senza tempo non solo per presenza scenica: un fascino che non si batte

Dagli anni Novanta in poi, Alessia è stata uno dei volti più presenti nelle case degli italiani. Prendendo parte a programmi che hanno segnato un’epoca, a cui ha contribuito con la sua serve e il suo stile inconfondibile e frizzante.

Dici Alessia Marcuzzi e non puoi non pensare al Festivalbar, al Grande Fratello, all’Isola dei Famosi, tutti programmi che hanno tratto un quid in più dalla sua presenza. E dopo un paio di stop, è tornata a raccogliere applausi, in Rai, con il programma Boomerissima.

Boomer o meno che sia, comunque, Alessia non smentisce eleganza, stile e fascino da urlo. A 50 anni, sembra che per lei il tempo non sia minimamente trascorso anche da questo punto di vista. E i fan non possono che apprezzare. Del resto, lo abbiamo detto, Alessia è un personaggio trasversale, e lo testimonia il fatto che sia ai primi posti tra i personaggi italiani al femminile (oltre 5 milioni e mezzo di followers).

Alessia Marcuzzi, la scollatura totale non passa inosservata: perfetta e acclamatissima dai fan, accende la fantasia

La meraviglia che riesce a destare con la sua sensualità spiritosa e giovanile è sempre grande e la testimonianza arriva anche da scatti come questo. Nel quale non si può che perdersi a guardarlo in loop.

I colori sgargianti, come al solito, donano moltissimo ad Alessia, fasciata in un abito particolare che esalta la sua silhouette. Soprattutto, con una scollatura totale sulla schiena, che infiamma la fantasia lasciando intuire che la parte anteriore sia tenuta su da pochi laccetti. Risultato scontato: i like e i commenti di approvazione e di ammirazione non si contano. Ma non poteva essere altrimenti.