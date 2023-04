Padel nel dimenticatoio, tutti pazzi per il pickleball: come funziona il nuovo sport

Non solo padel, ormai è esplosa la mania anche per il pickleball, altro sport derivato dal tennis che sta spopolando un po’ in tutto il mondo

Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito alle gesta di tre dei più forti tennisti di tutti i tempi. Rafa Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic hanno riscritto la storia del tennis grazie ai loro innumerevoli successi, così come lo ha fatto Serena Williams nel femminile, altra grandissima di questo sport.

È anche merito loro se tale disciplina oggi gode di un successo quasi senza precedenti e con la crescita di tanti altri talenti le attenzioni del pubblico è destinato a crescere. Ma, nel frattempo, sono emersi altre due discipline che si giocano sempre con racchetta e pallina: il padel e il pickleball.

Il primo è ormai una realtà ben consolidata in tutto il mondo, che attrae milioni di praticanti, tra professionisti e amatori, che ci giocano ogni settimana. Anche in Italia, peraltro, è una mania che ha catturato tante persone, tant’è che da qualche anno a questa parte si sta assistendo ad una proliferazione continua di impianti dedicati. Per quanto riguarda il pickleball, invece, è dapprima esploso negli Stati Uniti e ora si sta espandendo anche in molti altri paesi, compresa la nostra Penisola, dove nel 2018 si è formata l’Associazione Italiana Pickeball (AIP).

Pickleball-mania, come funziona il nuovo sport del momento

Il successo del pickleball è facilmente spiegabile. Le regole sono semplici e trovano le sue radici nello stesso tennis dal quale proviene. Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti, come quella che riguarda la particolare racchetta che si utilizza: simile a quella da padel ma più sottile e di forma quasi rettangolare. Mentre la pallina è in plastica e molto più leggera di quella che si usa nel tennis e nel padel. Inoltre, presenta alcuni fori sulla sua superficie che servono a non deviarne la traiettoria nelle giornate particolarmente ventose.

Un’altra differenza è poi quella che riguarda il campo: di 13,41 metri di lunghezza e 6,10 di larghezza. Dimensioni, queste, che rendono il rettangolo di gioco del pickleball simile a quello di badminton, solo che, a differenza di quest’ultimo, si gioca con la rete abbassata come negli altri due sport affini. Peculiare, poi, la cosiddetta “kitchen area“, una zona “off-limits” del campo a ridosso della rete dove non si può far cadere la pallina con il servizio e nemmeno colpirla al volo.

Infine, al contrario del tennis e del padel, il sistema di punteggio è molto simile a quello del ping-pong, ovvero per vincere è necessario raggiungere una determinata somma di punti che, generalmente, sono 11, 15 o 21.

In definitiva, si tratta di uno sport semplice e divertente, che negli anni ha attirato le attenzioni di tanti vip e sportivi, come Bill Gates e LeBron James, e tanti ex campioni di tennis, come Roddick e McEnroe.