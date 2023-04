Tennis, la luce in fondo al tunnel: è finito dallo psicologo

Tennis, il campione Slam è lontanissimo dalla forma che gli aveva consentito di diventare uno dei giocatori più forti del circuito Atp

Nel tennis non tutti, purtroppo, riescono a restare competitivi per tanti anni. Spesso, capita che dopo una grande vittoria ci sia un crollo fisico o emotivo da parte di questi stessi giocatori, mentre per altri viene tutto un po’ più naturale.

Basti pensare a campioni come Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer, non a caso ribattezzati Big Three per via dei loro risultati, semplicemente eccezionali e che gli hanno permesso di ridefinire gli standard di questo sport.

Raggiungere quota venti Slam, e persino superarla nel caso di Nole e del maiorchino, del resto, non è certo “roba” da tutti. Così come è difficile riuscire a dominare il circuito Atp per vent’anni. Per farlo servono tanti sacrifici e sforzi, e non tutti, purtroppo, ci riescono nonostante i tanti tentativi che, però, alla fine si sono rivelati vani costringendoli a cercare soluzioni alternative.

Ed è questa la situazione che sta vivendo Dominic Thiem, big del tennis mondiale dopo aver vinto lo US Open del 2020, ma che da quel momento in poi sta facendo tanta fatica a ritrovare quella fiducia e forma necessaria per imporsi ad alti livelli.

Il dramma di Dominic Thiem: è stato necessario

Dopo le difficoltà degli ultimi due anni, anche in questa stagione l’austriaco è ben lontano dalla sua condizione psico-fisica migliore. Qualche infortunio di troppo e limiti mentali che non gli permettono di esprimersi al meglio delle sue possibilità gli stanno impedendo di ottenere risultati importanti.

Una situazione, la sua, di cui ne è ben consapevole ed è anche per questo motivo che ha deciso di rivolgersi ad un psicologo dello sport per cercare di risollevare le sorti della sua carriera. “Sto lavorando con uno psicologo sportivo che mi sta aiutando molto” ha detto in un’intervista a Tennis Majors.

La speranza è quindi quella che possa rivedere la “luce” in fondo al tunnel quanto prima, ma Thiem, nella stessa intervista, ha voluto sfatare anche quello che per molti è ancora considerato un tabù nel mondo dello sport. “Non capisco per quale motivo sia ancora così complicato parlarne. Sul campo sei da solo – spiega -, ma alleni tutto: alleni il gioco, il fisico, hai un fisioterapista che cura il tuo corpo”. Perciò, secondo lui, è altrettanto importante curare l’aspetto psicologico di un atleta e pensa sia normale lavorare con uno psicologo o un mental coach.