Tennis, voglia d’estate: in bikini è uno spettacolo

La voglia d’estate si fa sentire per la tennista che su Instagram ha “anticipato” un po’ i tempi con una foto che dice tutto

In questi giorni si sta svolgendo il turno preliminare che darà accesso alla fase ai gironi della Billie Jean King Cup. Un evento importante per tutte le tenniste che si sono messe in gioco per portare in alto i colori del proprio paese.

Tra le nazionali impegnate in queste prime sfide dell’edizione del torneo di quest’anno c’è anche l’Italia di Tathiana Garbin, che ha convocato Camila Giorgi, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Le azzurre si sono ben comportate con la Slovacchia e adesso si ritrovano ad un passo dal conquistare il passaggio del turno.

Nel frattempo, però, c’è chi si è già messo la qualificazione in tasca ed è questo il caso dell’Australia, finalista dell’anno scorso, e della Svizzera, campione uscente della manifestazione. Altra nazionali, invece, si sono giocate l’accesso ai playoff per qualificarsi all’edizione dell’anno prossimo, con Svezia e Ungheria che sono state le prime a centrare l’obiettivo. Quasi sorprendente, in particolare, la prova di forza delle magiare, grazie alle prestazioni di Dalma Galfi e Anna Bondar che non hanno avuto particolari problemi nel superare i Paesi Bassi.

Anna Bondar “regina” dei social: che schianto nella foto in bikini

La Bondar, del resto, è ormai a tutti gli effetti una top 50 ed ora è pronta a prendere in mano le redini della sua Nazionale per riportarla a giocarsi la Billie Jean King Cup dopo esserci andata vicina l’anno scorso.

Sui social la numero 49 del ranking Wta ha condiviso numerose stories che celebrano il suo trionfo, ma anche una foto che poco e niente ha a che fare con la sua carriera da tennista professionista. In particolare, in quest’occasione la vediamo con un bikini che ne mette in risalto il suo fisico scolpito, con tanto di addominali e lato B in bella mostra. Un contenuto che inevitabilmente suscitato la reazione dei suoi oltre 23 mila followers che tra like e commenti hanno espresso tutto il loro apprezzamento nei suoi confronti.

Una vera bellezza del circuito femminile, la Bondar, che, però, in questo caso, ha voluto ricordare a tutti come ormai siamo vicini all’estate, sua stagione preferita come testimoniato dalla didascalia dell’immagine: “Estate >>> Inverno“.

Insomma, a breve potrà festeggiare l’arrivo della bella stagione, in attesa di giocarsi le sue chance sul campo in occasione dei prossimi impegni dell’anno.