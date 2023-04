Intreccio Neymar-Milan, ecco cosa sta succedendo

L’esterno brasiliano non ci sta mentre il PSG spinge per l’affarone da record, la via dello sblocco si fa in salita anche per un esperto come Campos

Una pacca sulla spalla e via. Questo è quel che è solito fare Neymar in allenamento, tra una risata e l’altra al fianco di Leo Messi e Kylian Mbappé, mentre tutti i soldatini di Christophe Galtier si muovono lungo l’intricato scacchiere preparatorio agli impegni di Ligue 1.

L’obiettivo è uno soltanto: alleggerire la tensione che si respira in uno degli ambienti più caldi e ricchi di talento dell’intero pianeta. Infatti, dietro ai volti scavati dalle fossette in estasi, ci sono spesso rancori e malumori nascosti. Mai saltati fuori. Perché la pressione, spesso, si fa sentire eccome. Figurarsi poi se il nome di qualche pezzo grosso, proprio come Neymar, dovesse essere anche lontanamente essere sentito bisbigliare dalla dirigenza parigina in ottica mercato. Polverone mediatico incredibile.

Il supertalento brasiliano ex Barcellona e scuola Santos non si è mai spento, ma a volte ha peccato di superbia e la condizione fisica gli ha giocato qualche brutto scherzo nel corso degli ultimi anni. Non che i suoi servigi non siano più richiesti: semplicemente Luis Campos preferirebbe metterlo in secondo piano se innanzi a sé dovesse avere la possibilità – anche solo teorica – di imbastire un’operazione di tutto rispetto per Rafael Leao. L’uomo della redenzione milanista, il fuoriclasse dalle giocate sublimi che spaccano in due le partite. Proprio come accaduto nell’ultima notte de ritorno all Stadio Maradona di Napoli, con quell’involata al servizio di Olivier Giroud.

Calciomercato, anche Leao ‘passa’ da Neymar

Leao è colui che tutti bramano. Mezza Europa farebbe carte false per lui eppure soltanto la metà della metà avrebbe i mezzi per potercisi avvicinare. Per la gioia di Paolo Maldini e Stefano Pioli. Se il Milan dovesse continuare nel proprio percorso di Champions League, poi, il prezzo lieviterebbe ancora oltrepassando di gran lunga la soglia dei 120 milioni di euro. Una cifra che non spaventa però il PSG, forte dell’aiuto del solito impero di Al-Khelaifi.

Tra le parti potrebbero sorgere discussioni importanti per definire l’eventuale operazione di trasferimento a titolo definitivo entro e non oltre i termini della prossima sessione estiva. A patto che, ovviamente, non quello stesso Neymar a mettere i bastoni tra le ruote con la richiesta esplicita di permanenza. Senza la sua uscita, il portoghese non potrebbe mai arrivare. E nemmeno Campos, dall’alto della sua esperienza, potrebbe fare nulla per impedirlo.