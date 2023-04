La Diletta Leotta del golf esagera: la foto nella vasca manda i social in tilt

Non è diventata una campionessa assoluta, ma la Diletta Leotta del golf sa come farsi apprezzare dai suoi fan: ecco l’ultima immagine

La classifica mondiale delle migliori golfiste parla chiaro. In testa c’è la neozelandese Lydia Ko, seguita dalla statunitense Nelly Korda (figlia e sorella dei due famosi tennisti, oro olimopico a Tokyo) e dalla sudcoreana Jin Young Ko. Da tempo invece non c’è più la Diletta Leotta del golf, che da tempo ha smesso con il professionismo ma in compenso è famosissima.

Lei è Paige Spiranac che non passerà alla storia come la golfista professionista più forte di sempre, ma come la più sexy sì. La 30enne americana, 3,7 milioni di followers su Instagram, è popolarissima anche presso chi non capisce nulla di tee e mazze, perché ha sfruttato alla grande altre doti.

Per farvi capire il personaggio, lo scorso anno al podcast ‘Playing A Round’ aveva confessato il suo segreto. Di solito quando gioca a golf, perché lo fa ancora nonostante sia uscita dal grande giro, non indossa mai la biancheria intima. I motivi? Semplice, ha già i pantaloncini e quindi avrebbe troppi strati di indumenti addosso.

Originaria del Colorado, Paige ha giocato a golf fino al college per un anno presso l’Università dell’Arizona e poi alla San Diego State University, guidando i suoi team nella vittoria della Conference Ncaa. Figlia di un ex giocatore di football di una ballerina professionista, da loro ha preso la forza e la grazia per affermarsi.

In realtà voleva diventare una ginnasta, ma un dopio infortunio alla rotula le ha fatto cambiare idea indirizzandola sul golf. Nel 2016 ha debuttato nel Cactus Tour (il Challenge Tour del circuito americano).

Poi ha provato ad entrare nel circuito professionistico che conta, quello della LPGA, senza però mai guadagnare la carta. In compenso però si era fatta notare per la sua travolgente bellezza e così sono arrivati i primi servizi importanti su Sports Illustrated Swimsuit edition.

La Diletta Leotta del golf esagera: Paige Spiranac questa volta fa impazzire tutti

Da lì una serie di contratti come opinionista e testimonial per marchi prestigioso. Ma soprattutto nel giugno 2022 la Spiranac è diventata la “donna più sexy del mondo” guidando la lista Hot 100 di Maxim’s 2022.

E allora cosa ha combinato questa volta la formosa golfista che nel suo aspetto ricorda molto da vicino la nostra Diletta? Ha imitato una famosa immagine resa immortale da Jan Stephenson, grandissima giocatrice del passato che ha vinto anche tre titolo Major. Nel 1986 era apparsa nuda una vasca da bagno, immersa nelle palline.

Ora Paige ha fatto lo stesso e il suo scatto sa anche di provocazione. Perché lo ha pubblicato sui social con una domanda chiara, a doppio senso: “Hai le pa**e?”. Tutti i suoi follower hanno immediatamente apprezzato e c’è anche chi ha proposto un concorso alla Raffaella Carrà: indovinare quante palline ci sono nella vasca.

Ah, se ve lo state chiedendo, era anche sposata con Steven Tinoco, ma lo scorso anno ha fatto sapere di non esserlo più. Un altro punto a suo favore presso i fan.