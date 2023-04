Tennis, brutta notizia per l’Italia: ora è ufficiale

La stagione del tennis internazionale entra nel vivo con alcuni degli appuntamenti più suggestivi: l’Italia incassa una brutta notizia

In questi anni, l’interesse del pubblico italiano per il tennis si è riacceso molto, grazie agli ottimi risultati raccolti dai nostri giocatori in giro per il mondo. Anche nella stagione 2023, stiamo assistendo già a grandissimi match.

Pensiamo ad esempio a Jannik Sinner, salito alla posizione numero 8 del mondo e arrivato tre volte in semifinale su tre tornei Masters 1000 disputati, con in più la finale di Miami. O all’impresa di Lorenzo Musetti che a Montecarlo ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic. Con queste premesse, le emozioni non mancheranno di certo anche nelle settimane a seguire e fino al termine dell’annata.

Tennis, la stagione su terra rossa prosegue: l’avvicinamento al Roland Garros

Siamo nel pieno della stagione su terra rossa, quella che vede la disputa di alcuni dei più importanti tornei europei come da tradizione. E ci si avvicina a una estate tutta da vivere.

Dopo Montecarlo, molti dei big si sono dati appuntamento a Barcellona. In seguito all’ATP 500 in corso di svolgimento in Catalogna, il calendario offrirà, di seguito, tre appuntamenti da non perdere. Vale a dire, il Masters 1000 di Madrid, gli Internazionali d’Itaila a Roma e il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam.

Un calendario davvero in grande stile, con gli italiani che si preparano a dare il meglio di sé e provare a dare fastidio ai tennisti più forti del mondo. In vista di Parigi, però, per gli atleti nostrani c’è una brutta notizia.

Tennis, Fognini al momento fuori dal Roland Garros: il motivo

E’ stata resa nota la prima main list del tabellone del Roland Garros e Fabio Fognini in questo momento non rientra tra i partecipanti di diritto al torneo francese.

Il tennista ligure, che il mese prossimo compirà 36 anni, è infatti scivolato alla posizione numero 103 del mondo in questo momento. Il ‘taglio’ per il tabellone principale scattava dalla posizione numero 98, essendoci altri tennisti, più in basso, che hanno dichiarato di voler accedere tramite il ranking protetto. Fognini avrebbe ancora la possibilità di rientrare in tabellone principale, in due modi: disputando le qualificazioni, oppure sperando che davanti a lui in classifica cinque tennisti diano forfait. Fognini, nelle sue numerose partecipazioni agli Open di Francia, ha raggiunto come miglior risultato i quarti di finale, nel 2011, non potendo però giocarli per infortunio.