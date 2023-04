Ajla Tomljanovic e Mellissa Satta, passione comune: il cuore batte forte

Ajla Tomljanovic e Melissa Satta non hanno in comune soltanto una storia con Matteo Berrettini. La loro è una vera passione

La stagione di Ajla Tomljanovic non sta andando come previsto per via di un infortunio al ginocchio che finora non le ha mai permesso di scendere in campo in questo 2023. Un brutto colpo per la tennista australiana che sperava di poter trovare conferme dopo la buona stagione dell’anno scorso che l’aveva vista raggiungere i quarti degli US Open.

Ora Ajla si trova in 36esima posizione del ranking Wta dopo aver raggiunto il suo best ranking al 32° posto nelle settimane scorse. Una situazione, questa della classifica, che inevitabilmente andrà a peggiorare se non riuscirà a rientrare nel circuito quanto prima.

Nel frattempo, lei lavora sodo cercando di recupera la miglior forma possibile, ma anche concedendosi qualche momento di svago come testimoniato da alcuni scatti che la ritraggono in vacanza condivisi sul suo profilo Instagram. E proprio qui, nei giorni scorsi, aveva pubblicato una foto tramite stories che confermava ancora una volta, una sua grande passione, la stessa che la accomuna alla nuova fidanzata del suo ex Matteo Berrettini, Melissa Satta.

Ajla Tomljanovic come Melissa Satta: sono grandissime tifose

Sebbene provenga dall’altro parte del mondo, Tomljanovic è innamorata dell’Italia. Tant’è che in passato, anche dopo la separazione da Berrettini, vi è stata più volte in vacanza in alcuni dei posti più belli della Penisola. Ma non solo. Durante uno dei suoi soggiorni era stata anche allo stadio San Siro per seguire una partita del Milan, ed è proprio quest’ultima la squadra del cuore di Ajla.

In quell’occasione, la tennista aveva mostrato con grande orgoglio la sua nuova maglia personalizzata dei rossoneri regalatale dalla società meneghina. La stessa, come testimoniato da una stories da lei pubblicata nei giorni scorsi, che ha risfoderato anche alla vigilia dell’attesissimo match di ritorno con il Napoli che ha visto poi i rossoneri passare il turno di Champions League.

Un gesto, questo di Ajla, che alla fine si può dire che, dato l’esito del doppio confronto con i partenopei, abbia portato fortuna al Milan, di cui è ormai a pieno titolo una vera tifosa. Esattamente come la Satta, che nei mesi scorsi aveva presentato la quarta maglia del club insieme a Giroud e che in passato è stata più volte vista sugli spalti del Meazza anche prima e dopo la sua relazione con l’ex milanista Kevin Prince Boateng. Insomma, due tifosissime d’eccezione per i rossoneri che adesso si ritroverà a dover giocare la semifinale di Champions contro i “cugini” dell’Inter.