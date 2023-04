Damiano dei Maneskin stuzzica Federica Pellegrini: la fidanzata sbotta, il retroscena

Retroscena riguardante Damiano dei Maneskin, Federica Pellegrini e la fidanzata del cantante, Giorgia Soleri.

Sui social c’è stato un botta e risposta che ha visto come protagonisti i tre, con dichiarazioni a sorpresa arrivate tramite commenti di Instagram.

Giorgia Soleri e Federica Pellegrini fanno parte del cast dell’edizione di Pechino Express, in queste settimane in programmazione su Sky. La fidanzata del cantante fa parte della coppia delle attiviste insieme a Federica Fabrizio. La campionessa di nuoto è invece in gara insieme a suo marito Matteo Giunta per la coppia dei ‘novelli sposi’, considerata tra le favorite per la vittoria finale. Un programma che ha riscosso molto successo in tv e che ha fatto molto parlare anche sui social. In questo caso sono stati i protagonisti stessi a parlare.

Pechino Express, botta e risposta sui social tra Damiano e Federica Pellegrini

Nelle scorse ore c’è stato un divertente siparietto che ha visto come protagonisti prima Damiano David, Federica Pellegrini e, successivamente Giorgia Soleri.

Il cantante ha commentato infatti un post della nuotatrice riguardante il programma in onda su Sky affermando: “Tifo molto più per voi che per Giorgia“. Pronta la risposta della Pellegrini che ha difesa la ragazza: “Povera Giorgia, ma hai visto quanto corre?“. A rendere il tutto ancora più esilarante è stata proprio la Soleri che ha commentato sotto la frase di Damiano affermando: “Anche io onestamente“. Un botta e risposta che ha conquistato immediatamente migliaia di like e commenti dei fan di ognuno, divertiti da quanto letto.

Durante il programma è infatti nato un bellissimo rapporto tra la coppia dei ‘novelli sposi’ e delle ‘attiviste’ con le due ragazze che hanno dimostrato di apprezzare molto Matteo e Federica. D’altra parte si è invece venuta a creare una sorta di alleanza che vede ‘Le mediterranee‘ e gli ‘italo-americani‘ cercare di superare nella corsa alla vittoria la coppia formata dai due atleti che sembrano tra i più forti di questa edizione. Il programma ormai volge al termine con poche puntate alla fine del viaggio dei concorrenti prima di decretare il vincitore finale.

Non è mancata comunque l’occasione di vedere il frontman dei Maneskin durante le puntate del programma. Damiano ha fatto la sua ‘comparsata’ durante il programma in una delle ultime puntate con un video messaggio destinato alla sua fidanzata Giorgia Soleri che ha fatto sciogliere in un pianto emozionante la sua compagna.