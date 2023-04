Torna in Formula 1 una vera leggenda: attesa spasmodica

Uno dei campioni di Formula 1 sta tornando in pista, un’idea che si fa sempre più concreta per uno dei piloti che ha fatto la storia recente

Una sorpresa che spiazza gli appassionati motoristici, ma i nomi di Vettel, Raikkonen e Massa rimangono ancora un punto di riferimento per tante scuderie, soprattutto quando ci sono da correggere parecchi errori all’inizio della stagione.

La prima novità arriva dal richiamare chi ha tanta esperienza nel mondo dei motori. Un colpo di scena per un pilota, che si immergerà nuovamente nel campionato di Formula 1 e ne vivrà tutte le ansie, ma anche le emozioni dei weekend in giro per il mondo.

Una scuderia vuole correre ai ripari e andare a correggere qualcosa, migliorando l’esperienza della macchina e, soprattutto, dando ancora più fiducia al suo primo pilota. La scelta di richiamare un protagonista dal recente passato va in questa direzione, rendendo così la vettura ancora più competitiva anche nel suo sviluppo.

Il ritorno di Sebastian Vettel

Le doti di conoscitore della macchina ne fanno da sempre uno dei piloti più affermati. Sarebbe per lui anche un ritorno nella scuderia, proprio per dare il meglio e far sviluppare nel migliore dei modi una squadra che punta sempre più in alto. Secondo l’opinionista di Sky Sport, Ted Kravitz, ci sarà il ritorno di Sebastian Vettel in Formula 1: il tedesco è pronto per un clamoroso bis alla Red Bull.

L’ex ferrarista sarebbe pronto così a un nuovo approdo nel motorsport, e lo farebbe anche sotto una nuova veste. La coppia dei piloti in casa Red Bull va più che bene, ma Verstappen potrebbe comunque essere aiutato da Vettel in un altro ruolo. Il tedesco andrebbe a sostituire Helmut Marko, dirigente sportivo della Red Bull che, a ottant’anni, potrebbe lasciare definitivamente il circus. Un’ipotesi importante, con Vettel come consulente motoristico e nome giusto per appianare qualche dissidio nel dietro le quinte proprio della scuderia campione del mondo.

L’ex campione del Mondo non tornerebbe come pilota ma proprio come consulente: una news che sta entusiasmando comunque gli appassionati. Quattro i titoli mondiali con la Red Bull conquistati dal 2010 al 2013 e un senso di riconoscenza importante a legarlo sempre alla scuderia anglo-austriaca. Nonostante le avventure con Ferrari e Aston Martin, il cuore di Vettel rimane sempre della Red Bull: da capire solo le tempistiche del suo inserimento, che avverrà comunque nel corso di questa stagione.