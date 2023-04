Blitz e firma: Pochettino in panchina, annuncio imminente

Mauricio Pochettino è davvero ad un passo dall’arrivo in panchina. Un club lo ha individuato come principale obiettivo e vuole chiudere subito.

Mauricio Pochettino è ad un passo dal ritorno in panchina. Dopo aver concluso non nel migliore dei modi l’esperienza con il PSG, il tecnico italo-argentino si è preso qualche mese di pausa per ricaricare le pile e non sbagliare la scelta visto che stiamo parlando di una esperienza decisiva per la sua carriera.

Il tempo delle riflessioni, però, è già finito. Secondo quanto riferito da fichajes.net, in settimana un club dovrebbe incontrare Mauricio Pochettino per arrivare alla firma. Si tratta di una svolta importante considerando che già da ora può iniziare a programmare la prossima stagione.

Blitz e firma: Pochettino il nuovo allenatore, il presidente ha scelto

Mauricio Pochettino è ormai pronto a rimettersi in gioco dopo un periodo non assolutamente semplice. L’esperienza con il PSG, infatti, non si è conclusa nel migliore dei modi ed ora da parte sua c’è assolutamente voglia di rilanciarsi e provare a ritornare ai tempi del Tottenham. E si era parlato in passato proprio degli Spurs come occasione giusta per provare ad ottenere risultato importanti dopo alcuni mesi di stop.

In realtà nel suo destino sembra esserci un’altra squadra e siamo davvero vicini alla conclusione della trattativa. In particolare, il Chelsea ha tutta l’intenzione di affidare la panchina a Pochettino e per questo motivo in settimana è in programma l’incontro per convincere il tecnico a sposare questo progetto e iniziare a programmare la prossima stagione.

Naturalmente per il momento si tratta di indiscrezioni che dovranno essere confermate o smentite nelle prossime ore. Ma il Chelsea ha tutta l’intenzione di ripartire da Pochettino e aprire un nuovo ciclo. La qualità c’è e per questo motivo non ci resta che aspettare poco tempo per avere un quadro molto più chiaro anche sul futuro dell’ex tecnico del Tottenham.

Ultime Pochettino: il Chelsea per rilanciarsi

Il Chelsea è la squadra giusta per rilanciarsi dopo un periodo non facile per Pochettino. Naturalmente l’obiettivo sarà quello di aprire un nuovo ciclo e cercare di riportare il club inglese dove merita dopo una stagione non assolutamente facile.

L’incontro di questa settimana dovrebbe sbloccare la situazione e permette al tecnico italo-argentino di tornare in panchina e dimostrare naturalmente di avere tutte le qualità per poter ambire a traguardi importanti. Tutto ancora può succedere e non possiamo escludere dei passi indietro considerando che anche altre squadre lo hanno messo nel mirino e sono pronte a tutto per avere il suo sì.