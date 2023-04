Formula 1, chi si rivede: c’è la data per il grande ritorno

By

In Formula 1 sta per giungere un grande ritorno. I fan sono già con i nervi tesi, nell’attesa di sapere di cosa si tratta nello specifico

I fan della Formula 1 vengono sempre catturati da una miriade di eventi. Numerosi festival dello sport che fanno sì che tutto il pubblico sia in estasi perenne. Il mondo dei motori al giorno d’oggi ha tanti appassionati, tra due e quattro ruote. Farli contenti tutti a livello numerico non è un compito facile, ma inspiegabilmente molto spesso si riesce nell’intento. La data di ritorno di questo evento è finalmente stata svelata, e tutti gli appassionati non vedono l’ora di potersi presentare all’appuntamento.

Ebbene sì, il grande ritorno di cui si è parlato all’inizio non riguarda un pilota o chissà quale altra celebrità del settore. Bensì un grande evento, che edizione dopo edizione raccoglie un numero di consensi sempre maggiore. Tra le scuderie più note della competizione c’è la Red Bull. Di fatti è propria da questo team che proviene il campione dell’edizione scorsa Max Verstappen, il quale ha spazzato via la concorrenza con grande successo.

Questo grande club di piloti è solito prendere parte ad iniziative grandiose. Una in particolare, nota a tutti, si chiama “Red Bull Formula Nuerburgring”. Si tratta di un glorioso ritorno nel circuito, considerando il fatto che è trascorso tanto tempo da quando una monoposto della Formula 1 riuscì nell’intento di mettervi piede. Sarà molto interessante capire come avverrà il tutto. L’unica cosa certa è che lo spettacolo sarà assicurato. Tutti i fan di questo sport non potranno esimersi dal presentarsi a questo magnifico evento.

L’ultima volta in cui il circuito ospitò un simile prestigio risale a circa dieci anni, ovvero l’ultima volta in cui una monoposto ha avuto modo di interfacciarsi con il terreno tedesco. Sarà indubbiamente un’ottima chance di rivalsa dunque.

Formula 1, il clamoroso ritorno dopo dieci anni

Dopo dieci anni la Formula 1 è pronta a tornare in Germania. Questa volta ci sarà la Red Bull, con un Daniel Ricciardo pronto a rendere orgogliosi i suoi tifosi in primis, e ovviamente la sua terra d’origine in secondo luogo. Una duplice occasione di soddisfazione, per un pilota che è da tempo che aspetta di avere una chance da sfruttare a pieno titolo.

La data prevista è il 9 settembre 2023. Prima di lui ci fu Michael Schumacher, nel 2013, a bordo di una Mercedes W02. Chissà che lo straordinario evento non si possa ripetere con altrettanto successo. Per l’intera categoria sarà in ogni caso una vetrina gremita di appassionati e intenditori del genere.