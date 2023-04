“Leclerc parla con la Mercedes”: caos e annuncio da brividi

Brividi per i tifosi della Ferrari: le ultime indiscrezioni parlano di un contatto in corso fra Leclerc e la Mercedes

Il pilota monegasco è finito sotto ai riflettori a causa di una voce che ha agitato i fan della scuderia di Maranello.

L’avvio di stagione non è stato semplice per Leclerc. L’ex Alfa Romeo, dopo tre gare, ha raccolto solamente 6 punti a causa dei ritiri forzati in Bahrain ed Australia e per la penalità scontata in griglia in Arabia Saudita. Il monegasco ha sempre dichiarato di puntare alla vittoria del Mondiale, ma il gap con Verstappen si sta già allargando: per tornare a sperare, dunque, serve subito un risultato importante a Baku. Intanto, il ferrarista è al centro di una voce di mercato alquanto sorprendente: ecco cosa sta succedendo con la Mercedes.

Leclerc-Mercedes, l’annuncio scatena il caos

La Ferrari sta vivendo un inizio di Mondiale al di sotto delle aspettative: ad oggi, infatti, si ritrova ad essere la quarta forza del campionato alle spalle di Red Bull, Aston Martin e Mercedes. Durante il GP di Melbourne, però, si sono visti segnali di crescita a livello di prestazioni della macchina: Vasseur ha confermato che è stato intrapreso un nuovo percorso per lo sviluppo che dovrebbe portare a risultati migliori.

In particolare, Leclerc ha bisogno di punti per poter risalire la classifica. Per inseguire il sogno Mondiale, infatti, sarà necessario tornare subito sul podio per ottenere punti pesanti sperando anche che i rivali inciampino in qualche passo falso. Il monegasco, però, non starebbe pensando solo al presente: negli ultimi giorni, infatti, è circolata una voce riguardante il suo futuro. Secondo il noto giornalista Leo Turrini, infatti, sarebbe in contatto con la Mercedes.

Turrini ha affermato come sia un “segreto di Pulcinella“: tutti saprebbero di un presunto colloquio fra Leclerc e Wolff. Il ferrarista sarebbe l’erede ideale di Hamilton, anche se Russell spinge per diventare il primo pilota delle Frecce d’Argento. Ad ogni modo, il monegasco si è detto più volte legato alla Ferrari e ha lasciato intendere che vorrebbe continuare per diversi anni con il team italiano.

La notizia, comunque, ha agitato particolarmente i fan ed è stata ripresa anche da Lapo Elkann, che su Twitter ha scritto: “Sono falsità e cose non vere”. Oltre alla voce Leclerc-Mercedes, il riferimento è anche all’indiscrezione che ha accostato Sainz all’Audi per il 2026. Entrambi i piloti hanno un contratto con la Ferrari valido fino al 2024.

A Baku per tornare a sognare: doppia chance di fare punti

Il weekend di Baku sarà particolarmente importante per la Ferrari. Dopo un avvio difficile, infatti, c’è la necessità di tornare a raccogliere dei punti ed in Azerbaijan ci sarà una doppia chance di poterlo fare. Qui si terrà la prima delle sei Sprint Race in programma per questa stagione: sebbene i punti in palio siano relativamente pochi, può rappresentare un’opportunità da sfruttare. Entrambi i piloti sono alla ricerca di una reazione: Leclerc vuole dimenticare i ritiri e ambisce al podio.

Per Sainz, invece, c’è il desiderio di mettersi alle spalle la penalità di Melbourne che gli ha cancellato una gara praticamente perfetta. Le ambizioni sono le più elevate per il team e, dopo i segnali incoraggianti visti in Australia, c’è la speranza di tornare a lottare per i primi posti.