Terremoto in Formula 1: due top driver sono a rischio

Ferrari, RedBull e Mercedes dovrebbero preservare almeno uno dei loro talenti in squadra, ecco l’incredibile scenario ricco di stravolgimenti nel 2026

Come ogni settore sportivo, anche quello dei motori è in continua evoluzione. Non soltanto sotto il profilo delle tecnologie adoperate al fine di migliorare le monoposto, ma anche in tutti quelli che saranno i cambiamenti da qui alle prossime stagioni negli organici dei team coinvolti alla disputa del Campionato del Mondo di Formula1.

La prima grande novità sarà quella della distribuzione su larga scala di nuovi modelli di power unit, accompagnata da qualche sali e scendi burrascoso sui piani alti dei top team. Questi anni sono stati letteralmente monopolizzati da Mercedes con l’eterno Lewis Hamilton, ma l’inglese pluricampione dovrebbe lasciare il posto alle nuove generazioni di talenti così come il suo collega di Aston Martin, Fernando Alonso. La scuderia di Toto Wolf non dovrebbe però fare a meno del gioiellino George Russel. Al contempo, anche la situazione di RedBull non preoccupa: Max Verstappen è l’uomo del futuro e il suo sembra essere un legame solido, destinato ad andare avanti con la promessa che entrambe le parti si impegneranno per consolidare l’attuale primato. Non vale lo stesso per Sergio Perez. Lui potrebbe diventare uno di quei piloti che entro il 2026 andrebbe incontro ad una separazione in casa, lasciando intendere che la subentrante Audi avrebbe modo di assoggettare glorie del passato.

Formula1, quanti cambi da RedBull a Ferrari nel 2026

In Ferrari il discorso non differisce di molto. La priorità per la scuderia di Maranello è quella di blindare Charles Leclerc e garantirgli una monoposto sempre più competitiva, lasciando dietro di sé gli errori del debuttante e le gravi carenze di affidabilità del mezzo che hanno spesso minato le sue ultime stagioni. Carlos Sainz, invece, sarebbe l’altro grande escluso del top-team.

In grande ascesa la propositiva Mclaren col talento Piastri che potrebbe essere affiancato dal giovane Brawn nel caso in cui Norris si slegasse al termine del contratto nel 2025. Il team principal ha svelato di voler correre il rischio di racchiudere in squadra una coppia di piloti top non soltanto per rafforzare la competitività interna ma anche per minare le chance di vittoria delle scuderie concorrenti.

Prima di pensare al futuro bisognerà però prima portare a compimento la stagione attuale, che ha ancora tantissimo da raccontare.