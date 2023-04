Atp Madrid, il tabellone: Musetti con Alcaraz, tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone dell’Atp Masters 1000 di Madrid: Lorenzo Musetti può incrociare Alcaraz, tutti gli accoppiamenti

Ormai ci siamo. Questa settimana parte il torneo di Madrid, quarto torneo Masters 1000 della stagione che anticipa gli altrettanto importanti appuntamenti degli Internazionali di Roma e del Roland Garros.

Sarà un impegno molto difficile per i tanti protagonisti che si presenteranno ai nastri di partenza, ma che, al tempo stesso, sarà privo di diversi campioni. Come Novak Djokovic e Rafa Nadal che non potranno esserci: il primo per via di una condizione non ottimale che lo ha visto giocare al di sotto delle sue potenzialità sia a Montecarlo che a Banja Luka, il secondo a causa dell’infortunio al muscolo psoas sofferto agli Australian Open e che ancora lo sta tormentando.

Oltre a loro non ci saranno neanche gli azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner, entrambi infortunati. Il romano, in questa stagione, sta facendo davvero molta fatica a giocare con regolarità e anche stavolta è costretto a fermarsi per via di una lesione ai muscoli addominali obliqui. L’altoatesino, invece, non è al meglio dopo le tante prove che lo hanno messo sotto sforzo in questi primi quattro mesi di stagione e per questo ha deciso di rinunciarvi.

Atp Masters 1000 Madrid: il tabellone

Come detto, però, il torneo della capitale spagnola sarà ricco di tanti fuoriclasse che sicuramente regaleranno spettacolo in campo. Primo tra questi è Carlos Alcaraz che, reduce dalla vittoria dell’Atp 500 di Barcellona, affronterà uno tra Ruusuvuori e Humbert all’esordio dopo aver beneficiato di un bye al primo turno.

Nella sfida seguente, possibile l’incrocio con il bulgaro Grigor Dimitrov, mentre successivamente non è da escludere un match con uno tra Korda e Sascha Zverev. Nella stessa parte di tabellone, oltre ai vari Ruud e Rublev, c’è anche Lorenzo Musetti, che ben prima di un’eventuale partita con il numero due del mondo dovrà superare il vincente dell’incontro tra Varillas e un qualificato. Al turno dopo, invece, c’è la possibilità di vedere un derby tutto azzurro con Fabio Fognini, al rientro nel circuito dopo lo stop per un infortunio al piede.

Per quanto riguarda l’altro italiano in gara, Lorenzo Sonego, il suo percorso partirà con un qualificato, mentre, in caso di vittoria, incontrerebbe la nuova promessa del tennis statunitense Ben Shelton. Se dovesse avere la meglio anche sull’americano, per lui potrebbe esserci una sfida con Auger-Aliassime. Livello altissimo, nella parte di tabellone del torinese, data anche la presenza dei vari Tsitsipas, finalista a Barcellona, Medvedev, Fritz, Tiafoe e Norrie. Per non parlare poi delle possibili sorprese Francisco Cerundolo, specialista della terra battuta, De Minaur e Lajovic, con quest’ultimo che a sorpresa ha vinto a Banja Luka superando, tra gli altri, Novak Djokovic e Andrey Rublev.