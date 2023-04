Inter-Juventus, Allegri verso una formazione a sorpresa

La Juventus va Milano contro l’Inter questa sera e lo farà, probabilmente, con una delle formazioni più sorprendenti schierate da Allegri negli ultimi due anni. Il tecnico livornese deve fare i conti con qualche assenza pesante come quella di Vlahovic, e quella prolungata di Kean. Allegri però deve guardare anche alle tre competizioni e nelle ultime settimane la sua Juventus ha lanciato segnali di stanchezza, quindi potrebbe scegliere di mischiare le carte per avere la meglio sull’Inter.

JUVENTUS, TANTI CAMBI PER ALLEGRI CONTRO L’INTER

Allegri affiderà la porta della Juventus a Perin, il portiere di Coppa Italia. L’ex Genoa è una garanzia e quest’anno non ha mai fatto rimpiangere il titolare Szczesny. Le sorprese potrebbero esserci anche in difesa, dove dovrebbe ritrovare la titolarità il capitano bianconero Leonardo Bonucci. Ai lati del numero 19 ci sarà quasi certamente Bremer, di rientro dopo il problema fisico che lo ha tenuto in panchina contro il Napoli. Con loro, a sorpresa, Allegri potrebbe schierare Alex Sandro lasciando invece fuori Danilo.

Centrocampo che vedrà protagonisti i soliti Locatelli, che deve riscattare la prova opaca dell’andata e Rabiot. Insieme alla coppia degli inamovibili ci sarà Fabio Miretti. Il giovane bianconero sarà preferito al “collega” Fagioli, apparso stanco nelle ultime uscite. Sugli esterni, Kostic confermatissimo a sinistra e a destra, in assenza dello squalificato Cuadrado, il rientro di De Sciglio. In attacco ancora potrebbe esserci un’ulteriore sorpresa con Chiesa a far coppia con Di Maria e Milik solo in panchina.

ALLEGRI PER LA QUINTA COPPA ITALIA

Il tecnico livornese gioca stasera per arrivare in finale per la sesta volta in carriera. Alla guida, prima del Milan e poi della Juventus, ha raggiunto otto volte la semifinale della Coppa Nazionale. In occasione delle altre sette volte, il tecnico ha poi raggiunto cinque volte la finale perdendola solo nella scorsa stagione proprio contro i nerazzurri. Il primo incrocio in semifinale di Coppa Italia tra la Juventus di Allegri e l’Inter, in semifinale di Coppa Italia, è arrivato nel 2015/16. Anche in quell’occasione l’andata si giocò all’Allianz Stadium, e la squadra di Allegri vinse 3-0. Al ritorno, l’allora Inter di Roberto Mancini trovò una clamorosa rimonta portando i bianconeri ai supplementari e poi ai rigori. Alla fine passò la squadra torinese, ma è quello dei supplementari e dei rigori è uno scenario che potrebbe rivedersi oggi.