Addio Ferrari: la clamorosa rivelazione dalla Spagna

Una rivoluzione clamorosa in vista per la Ferrari. Vasseur è pronto a cambiare sin da subito per ridare competitività alla scuderia: la partenza non esaltante di Sainz e Leclerc fa riflettere

C’è aria di addio a Maranello. Le voci che filtrano dall’esterno portano a un incredibile ribaltone: Leclerc e Sainz sono i piloti messi nel mirino con una mossa insolita rispetto allo stile Ferrari, ma che fa capire come siano decisamente cambiati i tempi.

Gli alibi, che spesso reggevano nelle passate stagioni, sembrano essere finiti da un pezzo. Anzi, prima ancora di incominciare i piloti sono già messi sulla graticola e valutati con grande attenzione. Il credito in casa Ferrari sta decisamente finendo, da Maranello si aspettavano molto di più dalla coppia formata da Leclerc e Sainz.

Le strategie Ferrari non sono state eccezionali, ma si valutano ora le colpe dei piloti in quanto la classifica riporta una realtà abbastanza critica. Venti i punti per Sainz, sei per Leclerc con un doppio zero in tre gare. Non proprio il massimo, così c’è un pilota in particolare che potrebbe lasciare anzi tempo la scuderia a sorpresa.

Ferrari, strategia e cambio di pilota: la situazione

Le voci che arrivano dalla Spagna portano così un po’ di brio in casa Ferrari, dove è tempo già di prime analisi. La strategia della scuderia di mettere i due piloti sullo stesso piano è andata man mano scemando, affidando alla pista le gerarchie ma non portando punti. Questo è il primo punto su cui riflettere, mentre emerge sempre più un malcontento sulle aspettative non proprio mantenute nonostante i proclami di inizio stagione. Carlos Sainz lascerà la Ferrari, questo stando a quanto riferito da El Nacional, che riporta come la scuderia sia ormai stanca dello spagnolo, incapace di compiere il salto di qualità.

La storia della rossa è piena di secondi piloti mai a pieno ritmo, troppo suggestionati dalla prima guida o semplicemente inadatti al blasone della scuderia di Maranello. Sainz sta dimostrando entrambi i fattori e non è questo un bel segnale per l’ambiente, considerando come lo stesso Leclerc non sembra essere in piena sintonia con il driver spagnolo.

Il monegasco sarebbe arrabbiato con il suo compagno di squadra per non averlo aiutato al Gran Premio d’Australia e, in caso di problemi successivi, la Ferrari darà pieno appoggio a Leclerc, sacrificando così Perez. Difficile puntare a un top driver per la stagione in corso, le soluzioni potrebbero essere quelle di una promozione per Antonio Fuoco o Antonio Giovinazzi. Un italiano in sella alla Ferrari manca dai tempi di Fisichella e Badoer, quando sostituirono l’infortunato Massa.