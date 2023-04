Boom Alonso, adesso è ufficiale: ribaltata la Formula 1

Il ciclone Fernando Alonso si sta abbattendo sulla Formula 1, il ritorno del pilota spagnolo sta avendo un effetto incredibile nel motorsport

Il 42enne non si arrende e sta diventando sempre più protagonista: c’è una rivoluzione che la Formula 1 sta osservando da vicino, con Fernando Alonso che ora temibile insieme alla sua Aston Martin senza considerare anche in altri campi dove non sembra temere la concorrenza.

La Formula 1 guarda al futuro ma ha bisogno per farlo anche dei personaggi del recente passato. I ritorni in pista sono spesso un classico, Schumacher, Massa, Vettel e tanti altri hanno avuto le loro seconde chance, più o meno sfruttate. Fernando Alonso, invece, sembra sbaragliare anche la concorrenza dei più giovani e lo sta facendo con grande disinvoltura.

Il pilota dell’Aston Martin in questa stagione è carico, è diventato il primo antagonista di Max Verstappen. Cambiando inoltre i parametri della Formula 1, come rivelano gli ultimi dati raccolti.

Alonso scatenato, un primato che fa invidia in F1: il più cercato sul web

Lo spagnolo sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo, la sua macchina corre ben più della Alpine della scorsa stagione. Alonso voleva un’avventura sportiva di primo livello, in Formula 1 non era tornato per lottare nelle retrovie ma per vincere e tornare ad essere un punto di riferimento per il circus. Cosa che già sta accadendo, il carisma del corridore ispanico è diventato un nuovo motore per l’intero movimento, con dati di tutto rispetto. La rivoluzione di Alonso passa attraverso il web, è lui il pilota più cercato su Google.

Come sottolinea Marca, il nome di Fernando Alonso ha avuto un incremento nelle ricerche degli utenti mondiali del 174%, un dato pazzesco che cresce sempre più, con lo spagnolo che sta diventando sempre più virali. Lo sta facendo con la forza delle sue prestazioni: ha raggiunto i cento podi nella sua carriera con l’Aston Martin, un team che ha bruciato le tappe in questa stagione. Doveva essere competitivo per il vertice nel 2024, ha anticipato i tempi e sta lottando con coraggio in pista.

La lotta tra il giovane Verstappen e il più anziano Alonso sta diventando già un motivo di grande fascino, con lo spagnolo due volte campione del mondo che ha da raggiungere la missione 33, ovvero quella di vincere la trentatreesima gara in Formula 1, un obiettivo nemmeno tanto nascosto. L’ex ferrarista potrebbe raggiungere tale traguardo con l’Aston Martin per dare una sterzata al campionato e aumentare ancora di più il suo appeal sul web.