Colpo di scena UFFICIALE: Gran Premio cancellato

Una stagione davvero tribolata in Moto Gp: è arrivata la conferma sull’annullamento di un Gran Premio in programma nelle prossime settimane

Un duro colpo per tutti all’interno del motorsport: un circuito non sarà disponibile per questo campionato 2023 di MotoGP. Piloti e scuderie sono rammaricati per questa scelta diventata inevitabile.

Il campionato di Moto Gp sta diventando sempre più una sorta di grande romanzo a puntate. Le emozioni in pista non mancano, i piloti lottano e stanno cercando in molti casi di risalire la china, ma è la stagione ad essere davvero tormentata, l’ultima scelta va ancora in questa direzione.

Un gran premio è stato ufficialmente annullata, lasciando stupiti gli stessi appassionati. La conferma è arrivata direttamente dalla federazione motoristica: un altro circuito è depennato dalla stagione dopo quello finlandese, portando così il numero delle gare a venti, comprendendo in ciò anche le Sprint race.

Gp cancellato, la decisione è confermata

Entrare nel novero dei Gran Premi mondiali sta diventando sempre più un’impresa, e non è un caso come ci siano sempre più difficoltà per le nuove piste. La Moto Gp ha preso atto della cancellazione di un evento che si sarebbe tenuto quest’estate, e ora aumenterà di conseguenza il riposo dei piloti. Il Gp del Kazakistan è stato ufficialmente cancellato, depennato dalla lista del 2003 l’appuntamento con il Sokol International Racetrack.

La conferma è arrivata congiuntamente da Fim, Irta e Dorna Sports, che in una nota hanno spiegato agli sportivi quanto accaduto. Le operazioni di omologazione sono in corso ancora sul circuito e non avrebbero consentito per i primi di luglio il pieno utilizzo della pista, che non è stata ritenuta adatta per i contesti internazionali. Meglio non correre rischi, dunque. La federazione ha preso atto, cancellando l’evento per il 2023, che era previsto tra la corsa in Olanda e quella in Gran Bretagna. Nessun GP del Kazakistan e niente prove per i piloti dal 7 al 9 luglio, con l’evento che non sarà nemmeno rimpiazzato nel calendario stagionale in quanto mancano i tempi tecnici per pensare a una soluzione logistica last minute.

L’appuntamento con il circuito di Sokol è rimandato per la stagione del 2024, nell’Asia centrale c’era grande attesa per questa corsa motoristica. La stessa federazione aveva annunciato lo scorso novembre l’accordo quinquennale per portare la Moto Gp in Kazakistan, ma il primo appuntamento è saltato ufficiale. E non è proprio un bel segnale per iniziare la collaborazione.