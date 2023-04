La Ferrari torna a ruggire: super colpo in arrivo

Aspettando i risultati del GP di Azerbaigian a Baku, intanto a Maranello continuano le grandi manovre: arriva un colpo micidiale

La testa di tutti è concentrata sul GP dell’Azerbaigian che ai team e ai piloti richiederà un impegno doppio, con la Sprint Race di sabato e il Gran Premio domenica. Ma a tenere banco è soprattutto il mercato e la Ferrari è al centro di molte trattative.

Per ora in realtà hanno fatto più notizia gli addii e l’ultimo ha provocato un nuovo terremoto, con l’ingaggio ufficiale di Laurent Mekies da parte di Alpha Tauri come futuro team principal. Un ruolo che in parte già svolgeva come braccio destro di Mattia Binotto, mentre con l’arrivo di Fred Vasseur era tornato al suo unico compito di direttore sportivo.

Tutti sapevano che la sua idea era quella di lasciare Maranello, nessuno però immaginava che sarebbe successo così presto, almeno non con un annuncio ufficiale. Invece è arrivato e così dà anche l’impressione di una fuga di cervelli per una squadra allo sbando.

Vasseur, che certo si immaginava difficoltà ma non fino a questo punto, però a Baku ha fatto il suo mestiere che è anche quello di pompiere. Ha parlato di un piano di ristrutturazione ampio che porterà a molti cambiamenti all’interno del gruppo di lavoro. Ma soprattutto ci saranno almeno 30 nuove assunzioni solo nel team anche se lui non vuole fare nomi.

In realtà già qualche giorno fa il Corriere dello Sport aveva parlato di almeno due ingegneri in arrivo dalla Red Bull anche se potranno cominciare ufficialmente sono a gennaio 2024. Secondo il Corriere della Sera uno è il torinese Enrico Balbo, capo degli aerodinamici Red Bull dopo aver ricoperto ruoli simili in Williams e soprattutto Mercedes.

La Ferrari torna a ruggire: c’è il contratto di Leclertc da blindare, altrimenti sarà addio

Fare bene ma fare anche in fretta, sono due must in casa Ferrari. Perché il rischio concreto è quello di lasciare scappare altri pezzi importanti a cominciare da Charles Leclerc. Sia lui che Carlos Sainz hanno il contratto in scadenza nel 2024 e per nessuno dei due è stata ancora intavolata una trattativa di rinnovo.

Secondo Vasseur, il monegasco è la pietra angolare per costruire il futuro (ma lo diceva anche di Mekies tra i suoi collaboratori). Eppure da settimane si inseguono voci di un suo addio a fine stagione con la Mercedes che ci sta fortemente pensando per aprire una nuova era accanto a George Russell.

Leclerc ha più volte ribadito di amare la Rossa e di voler finalmente sfatare un tabù vincendo un Mondiale su quella monoposto. Ma ora che ha 25 anni e vede i trionfi continui del suo quasi coetaneo Max Verstappen, aumentano i dubbi misti a rimpianti. L’interesse del team anglo-tedesco è concreto, così come per ora la sua dichiarazione di fedeltà a Maranello. Ma senza risultati concreti non è destinata a durare.