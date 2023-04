Scardina come Zanardi: viaggio nella clinica dei miracoli

Tutti gli sportivi italiani tifano per Daniele Scardina, dopo il ricovero d’urgenza avvenuto lo scorso 28 febbraio che ha fatto preoccupare gli amanti del pugilato, e non solo

Il campione della boxe italiano ha bisogno ancora di cure: si trasferirà in una struttura all’avanguardia e già nota per aver accolto altri sportivi e personaggi celebri.

Sono state settimane difficili per tutto il mondo della boxe italiana oltre che per gli sportivi. Le condizioni di salute di Daniele Scardina hanno fatto preoccupare: il malore dopo l’allenamento di fine febbraio è stato grave, portando a un’operazione d’urgenza per un’emorragia celebrale. Il 30enne pugile di origini siciliane aveva interrotto un allenamento leggero, accusando poi un dolore all’orecchio e alla gamba prima di accasciarsi a terra. Arrivato all’Humanitas, è stato poi sottoposto all’intervento chirurgico alla testa.

Settimane di lotta intensa, ma anche un nuovo percorso da affrontare. Come riportato dal fratello Giovanni su Instagram, il pugile ha lasciato l’ospedale di Rozzano e si trasferirà in una nuova struttura medica. Completando il percorso di cure e, come sperano tutti gli sportivi, proseguendo una battaglia dura ma assolutamente da vincere.

Daniele Scardina, ecco dove sarà ospitato

La riabilitazione del pugile Daniele Scardina sarà lunga ma come riportato nel post del fratello Giovanni: “Ha già vinto la più dura delle battaglie”. Dopo aver ringraziato tutto il personale medico dell’ospedale di Rozzano, che ha curato al meglio King Toretto, c’è quindi questo trasferimento. Come riporta Gazzetta, la clinica di villa Beretta ospiterà il campione italiano, dopo aver avuto tra gli altri ospiti anche Alex Zanardi. Il centro di riabilitazione è uno dei migliori in Italia, e la scelta di trasferire Scardina è necessaria per migliorare il suo percorso di salute.

La clinica è un punto di riferimento per quanti hanno subito evidenti traumi come quello del pugile: una struttura specializzata in riabilitazione neurologica con un approccio che integra metodi tradizionali con quelli all’avanguardia. A Costa Masnaga, in provincia di Lecco, proseguirà il suo percorso, ed in passato anche altri personaggi celebri come Umberto Bossi e l’ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, sono stati seguiti in questa clinica.

Gli sportivi sperano di rivedere presto in salute King Toretto, personaggio che ha ridato slancio al mondo della boxe italiana, dando uno stile personale sul ring con una base però che è arrivata dagli Usa, dove ha completato il suo percorso sportivo. Il pugile professionista dei pesi supermedi è un personaggio anche al di fuori del quadrato di gara, come dimostrano le sue incursioni televisive a Ballando con le stelle e le storie d’amore, come quella più chiacchierata con Diletta Leotta.