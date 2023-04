C’è ancora incertezza in merito alla data del ritorno in campo di Matteo Berrettini. Il tennista romano rischia di saltare sia Roma che il Roland Garros

Non è stata di certo una stagione positiva, almeno finora, per Matteo Berrettini. Il 27enne tennista romano, che nell’arco di una manciata di mesi è scivolato dal 6/o al 21/o posto del Ranking Atp, continua a soffrire di svariati problemi fisici e acciacchi di natura muscolare che gli hanno di fatto impedito di acquisire la giusta continuità di rendimento nel corso dell’intera stagione scorsa e nel primo scorcio di questa. Sembra appartenere ad un’altra epoca l’impresa compiuta da Matteo nell’estate del 2021, quando riuscì ad arrivare in finale al torneo Wimbledon, sfida poi persa in quattro set contro Novak Djokovic.

Neanche due anni dopo il nostro campione è uscito non solo dalla top-ten, ma addirittura dai primi venti posti del Ranking Atp. Una sorta di discesa agli inferi di cui non si intravede ancora la fine. E le prospettive a breve e medio termine non asciano intendere un’inversione di rotta, tutt’altro. Matteo Berrettini, alle prese con la riabilitazione in seguito all’ennesimo infortunio ai muscoli addominali, salterà i prossimi grande eventi sulla terra battuta, sia gli Internazionali d’Italia che quasi certamente il Roland Garros.

Saltare tutta o quasi la stagione sul rosso per il secondo anno consecutivo può produrre in un atleta giovane e ambizioso ma evidentemente fragile effetti devastanti, compreso un possibile tracollo psicologico. Non resta altro da fare, come dichiarato dal suo coach Vincenzo Santopadre, che concentrarsi solo ed esclusivamente sul percorso riabilitativo che Berrettini sta affrontando da diversi giorni.

Svolta Berrettini, adesso c’è l’annuncio! Tifosi al settimo cielo

Il momento del ritorno in campo, atteso più che mai, non è ancora arrivato ma qualche ora fa è arrivato un annuncio che fissa, per il momento, una data più o meno certa. Berrettini parteciperà infatti al torneo Atp di Stoccarda, in programma a partire dal 12 giugno, evento che l’atleta romano ha già vinto in due occasioni. La speranza è che per quel giorno, tra poco più di cinque settimane, Matteo sia di nuovo in condizioni fisiche ottimali.

La terra rossa di Stoccarda è un terreno sul quale il tennista azzurro si è sempre espresso ad alti livelli, è un campo in cui è riuscito battere avversari di alto livello come il canadese Felix Auger-Aliassime che oggi lo sopravanza piuttosto nettamente nel ranking Atp. I tifosi sono tutti con Berrettini.