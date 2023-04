Daniele Scardina, la cura miracolosa: perchè il pugile può farcela

Daniele Scardina sta sempre meglio, frutto anche di una cura “miracolosa”: adesso tutti hanno maggiore fiducia nella sua ripresa

Da quel 28 febbraio sono passati esattamente due mesi. Un lungo periodo in cui Daniele Scardina ha visto davvero la morte in faccia. Ora per fortuna le cose iniziano ad andare per il verso giusto.

Era il 28 febbraio quando Daniele Scardina crollò negli spogliatoi della palestra FitSquare di Buccinasco (Milano). Il pugile noto nell’ambiente con il soprannome di “King Toretto”, stava preparando un match per il 24 marzo, che avrebbe dovuto segnare il suo esordio nella categoria dei medio massimi. Lo scorso anno per Scardina era arrivata una pesante sconfitta contro Giovanni De Carolis, nell’incontro valido per il titolo intercontinentale WBO dei pesi super medi.

Da lì, l’ex fidanzato di Diletta Leotta non aveva mollato la presa con l’allenamento e la voglia di riscatto, con la ferma convinzione di tornare sul tetto del mondo. Poi l’emorragia cerebrale, l’intervento chirurgico per salvargli la vita e la riabilitazione iniziata nella clinica Humanitas di Rozzano. Prima un lungo passaggio in terapia intensiva, poi da fine marzo il passaggio in reparto. Una lunga battaglia che sta combattendo da solito leone, come faceva all’interno del ring fino a pochi mesi fa.

Daniele Scardina, dopo due mesi può lasciare la clinica Humanitas: ora proseguirà la sua riabilitazione in un centro specializzato in provincia di Lecco

Adesso la buona notizia è che finalmente Daniele Scardina ha lasciato la clinica Humanitas, dove si trovava da ormai due mesi ed è stato trasferito in una clinica specializzata in provincia di Lecco. La sua riabilitazione passa ad uno step successivo, con la speranza che anche la ripresa sia totale con il passare dei mesi.

Il fratello di Daniele ha voluto ringraziare tutta la struttura medica che in questi due mesi si è presa cura del campione, permettendogli ora di effettuare questo importante passaggio verso il completo recupero.

Le cure a cui è stato sottoposto “King Toretto” hanno avuto un ottimo effetto, vista la gravità al momento del suo arrivo in ospedale. Sui social non sono mancati i messaggi di affetto e di giubilo per questa ottima notizia che non può che far piacere anche a tutto il mondo della boxe, in cui un giorno spera di poter tornare anche Scardina.