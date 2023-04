Ultim’ora, Internazionali Roma 2023: l’annuncio fa sognare i tifosi

È ormai quasi tutto pronto per il via dell’atteso appuntamento tennistico degli Internazionali di Roma. L’annuncio fa sognare i tifosi

In questi giorni si sta disputando il Masters 1000 di Madrid, torneo che solitamente vede la partecipazione dei migliori tennisti in circolazione. E così è anche quest’anno, con i vari Tsitsipas, Alcaraz, Medvedev e gli altri che si stanno giocando le loro chance di vittoria sui campi della capitale spagnola.

Tuttavia, all’edizione di questa stagione mancano tanti altri nomi all’appello. Non ci sono, infatti, Rafa Nadal, out per l’infortunio al muscolo psoas che lo sta tormentando da gennaio, e Novak Djokovic, anche lui fuori per un problema fisico. Ma non ci sono neanche i nostri Jannik Sinner e Matteo Berrettini, tutti alle prese con infortuni che gli hanno impedito di partecipare all’evento madrileno.

Proprio quest’ultimo vedrà allungarsi ulteriormente il suo stop e, come annunciato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram, non potrà partecipare agli Internazionali d’Italia. Un appuntamento, questo, al quale l’azzurro voleva presenziare non solo per cercare di risollevare la sua classifica, ma anche per riabbracciare i suoi tifosi dopo l’assenza dell’anno scorso. Purtroppo così non potrà essere, ma intanto è arrivata una notizia che farà senz’altro piacere non solo ai giocatori italiani, ma anche a tutto il movimento tennistico nazionale.

Internazionali di Roma 2023, buone notizie: l’annuncio del Presidente Binaghi

In particolare, in occasione della presentazione dell’ottantesima edizione del torneo romano, Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha annunciato che la manifestazione ha riscosso un grande successo, tanto da festeggiare “il passaggio degli Internazionali d’Italia ad una categoria superiore” ha detto.

“Ad oggi – dice il Presidente -, per i quindici giorni del torneo, sono stati venduti già 175 mila biglietti”. Ma non solo perchè secondo le previsioni, verranno raggiunti i 300 mila spettatori paganti ai quali si aggiungeranno le 150 mila presenze degli addetti ai lavori. Insomma, numeri da capogiro, questi, che testimoniano come l’edizione del torneo di quest’anno abbia raccolto un interesse notevole, e soprattutto in grande crescita rispetto alle passate stagioni, tra tutti gli appassionati.

Crescita di interesse che si tramuta anche in un considerevole aumento degli incassi per la manifestazione. “Arriveremo ad incassare circa 21 milioni e mezzo di euro – ha aggiunto Binaghi -. Il nostro fatturato è passato dai quindici milioni di euro del 2002 ai 170 attuali”.

Insomma, il futuro degli Internazionali di Roma sembra ormai essere garantito e ciò coincide peraltro con un momento storico nel quale sono arrivati tanti bei risultati da parte dei nostri giocatori e giocatrici che, si spera, possano partecipare numerosi all’evento della Capitale.