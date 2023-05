Tennis, addio ufficiale: dal 2025 non ci saranno più

Il mondo del tennis pronto per una rivoluzione, dal 2025 c’è una novità importante che sta già facendo discutere gli sportivi di tutto il globo

Una grande rivoluzione per uno degli sport più amati, tornato ad appassionare il mondo e ora pronto per una modifica che velocizzerà il gioco, ma allo stesso tempo non mancherà di creare polemiche soprattutto per le competizioni più classiche.

Può essere una sorta di svolta epocale per il mondo del tennis e, come tutte le rivoluzioni sportive, c’è il partito di chi è favorevole e quello di chi rimpiange le vecchie regole. L’Atp però non fa sconti e vuole fare del tennis sempre più uno sport globale, andando così verso anche alle esigenze delle nuove generazioni.

C’è una mossa dell’Atp che sarà attuata per i prossimi incontri, e vedere da casa una sfida degli Open con le nuove regole potrebbe essere ancora più coinvolgente, dando così quel rinnovamento che in molti si auguravano, soprattutto i tennisti di prima fascia.

Tennis, la rivoluzione è pronta: ecco la situazione

Gli appassionati del tennis avevano spesso dibattuto su questa possibilità, commentando come per sviluppare un tipo di gioco più moderno, su ogni superfice, era necessaria una svolta regolamentare, ora puntualmente ufficializzata dall’Atp con un suo comunicato. L’Atp ha annunciato come a partire dal 2025 sarà utilizzata la tecnologia elettronica ELC Live su tutti i campi del circuito maggiore maschile, abolendo di fatto i giudici di linea, che non avranno più il rischio di essere colpiti dalla furia dei tennisti come già accaduto in passato.

Una sorta di rivoluzione copernicana per uno degli sport più seguiti ed amati. Il sistema automatizzato permetterà di chiamare gli out al posto dei giudici di linea, velocizzando il gioco e dando subito un chiaro responso per quanto avvenuto per i colpi più sospetti ai limiti del campo. Il margine d’errore si riduce, e lo spettacolo ne gioverà.

Decisione importante, sarà ottimizzata la precisione e la coerenza tra i tornei, i campi e le superfici, andando a utilizzare questa nuova tecnologia dal 2025 in tutte le competizioni, sia per quanto riguarda i tabelloni principali nonché per le qualificazioni: ogni match avrà pari dignità, che si tratta di una eliminatoria o di una grande finalissima seguita in tutto il mondo. Momento quindi storico per il tennis maschile, che punta sempre più ad allargare i suoi consensi e a dare un maggior brio agli incontri, la tecnologia diventa sempre più importante.