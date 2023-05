Bye Bye Juve: lo attende Sarri alla Lazio

La Juve di Massimiliano Allegri è attesa da un intenso finale di stagione. Il club bianconero potrebbe attuare una nuova rivoluzione.

Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti finora di una stagione molto complicata in casa Juve. Alcuni acquisti non hanno reso secondo le aspettative, basti pensare a colpi come Di Maria e Pogba, arrivati sotto la nomina di fenomeni, e che invece hanno deluso le attese. Il primo ha inciso, ma solo a fasi alterne, mentre il francese non ha praticamente mai giocato. La campagna acquisti non ha funzionato e in casa Juve l’umore, dopo le ultime prestazioni, non è certamente dei migliori.

Uno dei reali problemi del club bianconero è legato alle possibili penalizzazioni che potrebbero accompagnare il club da qui a fine stagione. Regna l’incertezza in casa Juve e c’è preoccupazione che la penalizzazione, al momento sospesa, possa tornare in auge. Oltre questo la società deve fare i conti con altri possibili processi (preoccupa quello legato alla manovra stipendi) e il futuro di grandi e ‘piccoli’ calciatori resta in bilico.

Nell’ultimo anno la società bianconera ha parzialmente rivoluzionato il reparto difensivo. E’ andato via un leader storico, una bandiera come Giorgio Chiellini mentre al suo posto sono arrivati giocatori di ottimo livello come Bremer e Gatti, acquistato dalla Serie B e paragonati proprio all’ex centrale livornese. A fine anno potrebbero cambiare altre cose, sempre o soprattutto per quel che riguarda la retroguardia.

Juve, Rugani verso l’addio?

Il club bianconero potrebbe continuare il processo di rivoluzione e anche altri potrebbero dire addio. Leonardo Bonucci ha ormai 36 anni e si avvia sul viale del tramonto, non è escluso che possa raggiungere Chiellini in America e un altro candidato alla cessione è il centrale Daniele Rugani. L’ex Empoli gioca con il contagocce e nelle ultime ore sarebbe stato accostato alla Lazio. Qui in biancoceleste Rugani ritroverebbe Sarri, proprio l’allenatore che lo ha lanciato con i toscani. La Lazio, il prossimo anno, potrebbe disputare la Champions League (attualmente è seconda in classifica) e di conseguenza Sarri necessiterebbe di rinforzi. Il tecnico conosce già Rugani e il calciatore potrebbe arrivare a Roma a cifre abbastanza contenute.

Rugani è stato per tanti anni considerato come la promessa del calcio italiano, ma alla fine non ha mantenuto totalmente le attese ed anzi è spesso stato visto solo come una riserva con la maglia bianconera. Il suo contratto scade nel 2024, ma potrebbe lasciare in anticipo la Juve, e ritrovare cosi prima il suo mentore.