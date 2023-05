Un personaggio illustre dello sport italiano è rimasto vittima di un grave episodio di cronaca. L’evento ha scatenato la rabbia dei suoi fan

La rabbia dopo il dolore. Un doppio drammatico evento che non può non aver scosso dal punto di vista emotivo uno dei più importanti personaggi dello sport italiano, una figura amata e ammirata da tutti che ha mietuto successi a ripetizione nel corso della sua straordinaria carriera. Purtroppo però di fronte al gesto sconsiderato di qualche delinquente non c’è molto da opporre, soprattutto se questo si verifica in un giorno di per sè già doloroso. E in quel caso non resta altro che dare sfogo alla propria, legittima, rabbia.

Quanto accaduto qualche ora fa a Bebe Vio è davvero incredibile e al tempo stesso deplorevole e non è un caso che migliaia di fan abbiano già espresso la loro sincera vicinanza e solidarietà nei confronti della campionessa di scherma. La 26enne fuoriclasse nata a Venezia e per anni autentica dominatrice del fioretto paralimpico ha raccontato quasi disperata, attraverso i suoi canali social, quello che ha dovuto subire in un momento peraltro molto doloroso.

Bebe Vio era infatti presente al funerale del nonno a cui era legatissima. Qualche attimo dopo le esequie si è resa conto di essere stata derubata della sua borsa dove ovviamente teneva documenti, denaro e soprattutto il computer che conteneva un documento di vitale importanza, la sua tesi di laurea.

Dramma per un’icona dello sport italiano: derubata dopo il grave lutto. La rabbia dei suoi tifosi

E proprio qualche minuto dopo l’avvenuto furto, la Vio ha postato un video messaggio rivolto proprio agli autori del furto. Una sorta di appello disperato lanciato da una ragazza che ora non può realizzare uno dei suoi sogni: “Tenetevi pure i soldi e tutto il resto, non mi interessa. Ma vi prego di restituirmi il computer, o perlomeno il file che si trovava al suo interno. Il quel documento c’è la mia tesi di laurea senza la quale non posso terminare il mio percorso di studi”.

Rabbia, disperazione e una profonda amarezza. Travolta da una sgradevole miscela di sensazioni, Bebe Vio ha poi chiarito all’interno dello stesso messaggio che il furto si è verificato all’interno di un ristorante della Capitale. E per chiudere il messaggio ha voluto offrire ai ladri tutte le indicazioni del caso per poter rientrare quanto prima in possesso del file in cui è contenuta la tesi di laurea.