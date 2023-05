GP Azerbaigian, classifica ‘sbagliata’: Perez dietro Verstappen

Acque decisamente agitate in casa Red Bull: il gran premio dell’Azerbaigian ha dato una scossa alla scuderia austro-inglese

La vittoria di Sergio Perez non ha calmato gli animi della scuderia. Max Verstappen è su tutte le furie e sta maturando un vero e proprio problema per il team che deve difendere sia il titolo costruttori che quello dei piloti.

Le stranezze di questo campionato di Formula 1 sono tante, una su tutte coinvolge chi è uscita praticamente indenne o quasi dall’ultimo weekend motoristico. La Red Bull ha infilato la sua consueta doppietta, in questo caso invertendo l’ordine dei piloti con Verstappen secondo e Perez a trionfare su tutti.

La scuderia ha allungato il suo vantaggio in classifica e sembra non avere rivali al momento, la Mercedes ha tanti gap da colmare, la Ferrari è in leggera ripresa mentre l’Aston Martin è la rivelazione che non può reggere per il titolo. In casa Red Bull, però, si stanno decisamente complicando le cose e le news che arrivano dal Nacional portano ora una strana situazione da dover risolvere.

Red Bull, cosa succede con i piloti: la situazione Perez-Verstappen

La vittoria in Azerbaigian di Perez è stata inattesa per gli appassionati: Verstappen sembrava il maggior indiziato al trionfo anche secondo i bookmakers. La seconda guida della Red Bull però ha conquistato sia la sprint race che la gara vera e propria, una guida veloce e pulita è stata decisiva nell’economia del gran premio. Quanto emerge però dimostra come i piani erano ben diversi, Verstappen aspettava un “lascia passare” da Perez che in realtà non è mai avvenuto, la strategia della scuderia è stata inattesa.

La scuderia puntava sulla vittoria del campione del mondo, ma l’esito in pista ha impedito ogni tentativo di avvicendamento dei due piloti. Verstappen è entrato ai box, poco dopo la safety car ha azzerato le distanze con l’olandese che si è ritrovato terzo e, nonostante il sorpasso a Leclerc, non è stato veloce da poter raggiungere il compagno di squadra Perez.

Una tensione in atto, Perez per altro dista solamente sei punti in classifica da Verstappen, e a questo punto può giocarsi il titolo insieme al suo compagno di scuderia. Aprendo così un grande dibattito negli sportivi e il nervosismo della Red Bull, che non aveva previsto questo blitz della seconda guida. Da rimettere in riga o da valorizzare? Questo ora è il grande dubbio: il team teme però che tutto questo possa ritorcersi contro e far perdere comunque punti preziosi in caso di scontri in pista aperti.