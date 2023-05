Marcell Jacobs, triangolo d’emergenza: interviene la polizia

Marcell Jacobs ha vissuto un momento carico di tensione tanto da sperare nell’intervento della polizia: ecco cosa è accaduto

La vita di un campione olimpico non sempre è tutta rosa e fiori, capitano dei momenti delicati da saper gestire come se si stesse sempre gareggiando ad alti livelli.

Marcell Jacobs è uno dei migliori atleti olimpici degli ultimi anni. Come velocista ha segnato le ultime olimpiadi di Tokyo riuscendo a vincere due medaglie e ora spera di ripetersi anche alla prossima kermesse di Parigi, che partirà ufficialmente il 26 luglio 2024. Nel frattempo il campione azzurro, nato negli Stati Uniti nel 1994 da madre italiana e padre texano (un militare che ha lavorato in una caserma di Vicenza), deve risolvere un problema familiare molto complesso nato da un banale litigio.

Marcell Jacobs, rissa tra la moglie e l’ex

Nel corso di una recente inaugurazione di una pista atletica a Desenzano sul Garda (città nella quale il campione è cresciuto), Marcell Jacobs ha assistito al peggio che gli possa capitare: a una rissa che ha visto coinvolta la sua attuale moglie Nicole Daza e l’ex Renata Erika Szabo. Tutto è capitato in un lasso di tempo talmente breve che lo stesso Jacobs non ha potuto fare niente per evitare il peggio. Secondo quanto ha riportato il Corriere della Sera, le due donne non hanno mostrato una certa simpatia reciproca e si sono letteralmente scontrate sotto gli occhi del campione olimpico giunto a Desenzano con tutt’altri scopi.

In un primo momento i fatti si sono svolti nei pressi della pista atletica. All’ex moglie Renata Erika è stato impedito accedere sugli spalti in quanto sprovvista di pass e su Instagram ha inoltre riferito di essere stata aggredita dall’attuale moglie di Marcell mentre parlava con il figlio. Da quel momento in poi si sono susseguiti diversi momenti carichi di tensione. Le due si sono recato verso l’ufficio di Jacobs e lì hanno cominciato ad alzare il tono della voce per poi rischiare di iniziare una vera e propria rissa. La Szabo, che in serata ha poi presentato denuncia presso i Carabinieri di Desenzano, ha rivelato che Nicole Daza ha cercato di tirarle i capelli. Per fortuna i carabinieri sono intervenuti giusto in tempo e hanno calmato le acque, ma è chiaro che il buon Marcell Jacobs d’ora in poi dovrà impegnarsi per riappacificare gli animi delle due donne.