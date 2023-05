Mike Tyson annuncia il ritorno sul ring: “Lo prendo a calci in c**o”

L’ex pugile Mike Tyson, alla soglia dei 57 anni, ha annunciato di voler tornare a competere sul ring: il suo avversario sarà una personalità molto nota su internet

Mike Tyson è pronto a tornare sul ring. L’ex campione del mondo dei pesi massimi, considerato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, durante un’intervista per Forbes ha annunciato di voler sfidare una personalità molto conosciuta su internet, ma non sul ring di boxe.

L’avversario del Baddest Man on the Planet dovrebbe infatti essere Logan Paul, influencer divenuto famoso su YouTube e poi lanciatosi in varie esperienze in sport da combattimento. Attualmente, il conduttore del podcast IMPAULSIVE è sotto contratto con la WWE, la più grande federazione di wrestling al mondo.

Ecco le parole dell’ex pugile: “Mi avete mai visto lottare? Lo farei. Lo prenderei a calci nel c**o, certo che lo farei. Anche se gli voglio bene. Ecco cosa ho capito su WrestleMania: tutti dicono ‘È finto, è finto’, ma l’assegno è reale. Sotto sotto – ma non fatelo sapere alla WWE – lo farei anche gratis”.

Mike Tyson vs Logan Paul: la sfida sul ring di wrestling

Sia Tyson che il suo avversario non sono certo alla loro prima apparizione nello squared circle. L’ex YouTuber, infatti, dopo una serie di apparizioni come ospite o commentatore, ha combattuto il suo primo match ufficiale a WrestleMania 38 sconfiggendo, in coppia con The Miz, Rey e Dominik Mysterio. Successivamente, a SummerSlam 2022, ha sconfitto lo stesso The Miz, per poi affrontare il campione del mondo Roman Reigns a Crown Jewel, perdendo.

Dopo un’apparizione con tanto di spot memorabile con Ricochet alla Royal Rumble 2023, nella quale è stato anche il penultimo eliminato, Paul ha iniziato una rivalità con Seth Rollins, culminata con un match a WrestleMania 39 che ha visto il Visionario vincere in pochi minuti nonostante l’intervento del collega e co-conduttore del podcast KSI in aiuto del classe ’95.

Anche Iron Mike ha avuto i suoi momenti di gloria nel mondo dello sport entertainment. Nel 1998, infatti, dopo la sospensione ricevuta a causa del famoso morso all’orecchio di Evander Holyfield, Tyson apparve come ospite in alcune puntate di Monday Night Raw, divenendo membro onorario della D-Generation X e ottenendo l’incarico di Special enforcer per il main event di WrestleMania 14 tra il campione WWF Shawn Michaels e lo sfidante “Stone Cold” Steve Austin. Durante l’incontro, Tyson tradì la D-X aiutando Austin a conquistare il suo primo titolo mondiale e festeggiando con il Texas Rattlesnake sul ring. Il suo contributo fu fondamentale per il successo dell’evento e per lanciare definitivamente la cosiddetta Attitude Era, il periodo più famoso e florido della storia della WWF/E.