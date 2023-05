Allegri fa saltare l’affare: non va più alla Juventus

Max Allegri si mette di traverso e complica i piani della Juventus: l’affare salta, è arrivato il veto del tecnico

Mese di aprile totalmente da cancellare per la Juventus, che a maggio non può più commettere passi falsi per provare a strappare un pass per la prossima Champions.

Partecipazione alle coppe che potrebbe arrivare direttamente anche vincendo l’Europa League, vero obiettivo stagionale bianconero che, però, potrebbe non bastare. Com’è noto, infatti, il club è impelagato in note vicende giudiziarie che potrebbero costargli anche l’esclusine dalle coppe nella prossima stagione.

Un’evenienza tutt’altro da accantonare per i piemontesi, in attesa che la Corte Federale d’Appello si esprima nuovamente sul caso plusvalenze e che arrivino i deferimenti – sempre più probabili – per il caos relativo alla manovra stipendi.

Nel frattempo, però, la dirigenza lavora sull’aspetto propriamente tecnico della squadra; rinforzare l’organico a disposizione di Max Allegri che in questo campionato non è apparso certo all’altezza per competere, sia in campionato quanto in Champions League.

Diversi i nodi al pettine da sciogliere: in primis quello relativo al rinnovo di Rabiot, essendo il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Senza Champions sarà impossibile trattenere il francese, deciso a voler giocare nella manifestazione europea più importante per club. Ed in bilico anche la posizione di Vlahovic, deludente in questa stagione; l’attaccante serbo, in caso di offerta super, potrebbe essere sacrificato se la Juve non dovesse partecipare alle Coppe.

Juve, Giuntoli nel mirino: arriva il veto di Allegri

Se vi sono manovre in corso per quanto riguarda il parco giocatori, la Juventus lavora anche per dotare il club di nuovi dirigenti, capaci e bravi. E così è partito un vero e proprio casting per la figura del direttore sportivo.

Se tra i nomi c’è anche quello di Frederic Massara attualmente al Milan e quello di Igli Tare, una corte spietata la Juve la sta facendo a Cristiano Giuntoli, il ds del Napoli. In azzurro ha dimostrato tutto il suo potenziale, costruendo una squadra da scudetto senza alcun esborso economico folle, anzi.

Ha abbassato il monte ingaggi secondo i desiderata del presidente De Laurentiis e scovato talenti come Kim e Kvaratskhelia che son stati gli elementi determinanti per il titolo, insieme ad Osimhen ed al gruppo intero ovviamente.

Eppure c’è chi rema contro questa soluzione; è proprio Max Allegri. Il tecnico, infatti, vorrebbe un ruolo sempre più “largo” alla Juve, in stile manager come accade in Premier League. Non solo allenatore, ma vero e proprio manager dai pieni poteri, anche e soprattutto sul mercato. E chissà che la Juve non possa decidere davvero di dare pieni poteri al suo tecnico, capace di conquistare scudetti a raffica nella prima esperienza bianconera.

La posizione di Allegri come tecnico, al momento, non sembra essere in discussione, anche per via del suo ingaggio da “top player” ma il nervosismo trapelato nelle ultime settimane dal tecnico potrebbe indurre anche che tiri aria di divorzio tra le parti.