Ayrton Senna, spunta una verità choc: nessuno lo avrebbe immaginato

Uno dei piloti più amati nella storia della Formula 1 è stato sicuramente Ayrton Senna. Pur non avendo mai gareggiato per la Ferrari fu uno dei più amati anche dal pubblico italiano.

Personaggio estremamente positivo e persona educata e rispettosa, il brasiliano fu rispettato e stimato dai tifosi ma anche dai rivali in pista.

Morto l’1 maggio del 1994 in seguito ad un incidente nel GP di Imola, il brasiliano fu un punto di riferimento dello sport tra la fine degli anni ’80 ed inizio degli anni ’90. A distanza di quasi 30 anni dalla sua scomparsa, arrivano alcuni retroscena riguardanti la sua carriera. Nato nel 1960 a San Paolo, il pilota riuscì ad ottenere gradi risultati nel mondo della F1 venendo considerato tuttora uno dei più grandi di sempre.

Retroscena sulla carriera di Ayrton Senna, fu ad un passo dalla Ferrari

Senna non corse mai per la Ferrari, un binomio che i tifosi della ‘rossa’ hanno sperato di vedere fino all’ultimo. Il brasiliano però fu fortemente cercato dal team principal del ‘cavallino rampante’ alcuni anni prima della sua morte.

Cesare Fiorio, a capo del progetto sportivo della Ferrari in Formula Uno tra il 1989 ed il 1991, cercò fortemente di portare Senna a Maranello, andandoci molto vicino. L’ex dirigente ha raccontato quanto accaduto a La Gazzetta dello Sport: “Avevo avuto una trattativa segreta con Senna tanto da andare a casa sua in Brasile. Quando mi è stato detto che non avremmo potuto portare avanti la trattativa capii che era il momento di lasciare. Una trattativa sfumata che cambiò il mio destino e quello di Ayrton”.

In quei tempi infatti la Ferrari aveva Prost e la scuderia italiana non vedeva possibile la convivenza tra i due che non erano propriamente amici. Un’altra occasione di vedere Senna in Ferrari ci fu qualche anno dopo. Jean Todt rivelò di aver parlato con il pilota brasiliano nel 1993 per provare a strappare un accordo con il pilota in vista del 1995. In quel drammatico 1 maggio del 1994 si spense però uno dei migliori piloti di sempre spezzando anche il sogno di moltissimi tifosi della Ferrari.

Chi lo conosce bene afferma che Ayrton Senna avrebbe voluto guidare una Ferrari durante la sua carriera, essendo affascinato come tutti i piloti della F1 dalla storia del ‘cavallino rampante’. Un matrimonio che purtroppo non riuscì a compiersi ma che non ha tolto l’amore che i tifosi italiani provavano e provano tuttora per il brasiliano.