Paola Egonu, ora sono lacrime di gioia: l’annuncio più bello

Paola Egonu torna protagonista indiscussa nel mondo della pallavolo: dopo i trionfi recenti in Turchia è arrivata un’altra importante notizia per la schiacciatrice italiana

La stella italiana della volley femminile è sempre più carica, e c’è una novità importante per il martello dell’Istanbul che dalla prossima stagione militerà con il Vero Monza, alla ricerca del primo scudetto brianzolo.

Il momento di forma di Paola Egonu è sotto gli occhi di tutti: le sue schiacciate sono sempre più decisive. Personaggio in campo e fuori, l’italiana è diventata ormai una delle stelle più ricercate della volley femminile. Non è un caso come stia ancora festeggiando il suo primo trionfo in Turchia, arrivato dopo aver messo a segno 25 punti in finale.

La coppa di Turchia è stato un trionfo voluto con l’Istanbul, il primo di un trittico possibile. Prossimamente si giocheranno le finali playoff del campionato ma soprattutto quella di Champions League, per un triplete che la congederà con grande onore. Prima ancora, però, è arrivata una notizia che ha spiazzato tutti gli amanti della volley.

Paola Egonu, una scelta che entusiasma i tifosi

I colpi decisivi sono sempre importanti, la Egonu sale d’intensità proprio quando le gare sono decisive, una caratteristica importante per essere campioni. Il suo ritorno nel torneo italiano è stato già annunciato dal Monza, che ha spiazzato tutti e avrà la campionessa in rosa nella prossima stagione con il chiaro intento di vincere per la prima volta lo scudetto. Un’altra novità però la attende: Davide Mazzanti ha convocato Egonu in Nazionale. L’opposto è fra i trenta convocati per la Nation League.

Dopo lo sfogo di ottobre, dove aveva annunciato l’addio alla Nazionale, c’è ora questo dietrofront per la Nation League in programma da fine maggio a metà luglio. Nel gruppone delle trenta c’è anche la Egonu, ma il suo posto non è da mettere in dubbio, il valore tecnico non si discute minimamente. Dopo le polemiche razziste, potrebbe essere arrivato il sereno per l’opposto che dovrà comunque sorvolare su tutti i commenti negativi che – purtroppo – non mancheranno di arrivare.

La Egonu è alla sua seconda vita in Nazionale: la schiacciatrice potrà essere la carta decisiva per una nazionale femminile che può crescere notevolmente e ha un grande potenziale. Un team azzurro che avrà diversi sentimenti in ballo e si giocherà con un pensiero per Julia Ituma, la cui tragedia ha scosso il mondo della volley femminile.