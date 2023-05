Verstappen cambia tutto: correrà insieme a lui

Verstappen ha fatto un annuncio ufficiale in vista del GP di Miami di F1: c’è una novità per il pilota della Red Bull

A Baku ha perso dei punti rispetto al compagno di squadra Sergio Perez, ma Max Verstappen rimane sempre il favorito per il titolo F1 2023. È lui l’uomo da battere e il pilota messicano dovrà disputare una stagione praticamente perfetta per riuscire a strappargli la corona iridata.

Adesso è in arrivo il Gran Premio di Miami, che è alla sua seconda edizione. La prima nel 2022 ha visto trionfare proprio il pilota olandese, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Chiaramente, anche in Florida arriva con i pronostici a suo favore. Da capire se Perez sarà della partita oppure se lui sarà dominante come in altre occasioni. Nelle prove libere ci faremo una prima idea dei valori in pista.

F1, Max Verstappen a Miami con una bella novità

Il GP di Miami è uno dei più glamour del calendario e richiama tantissima attenzione. Liberty Media, società americana proprietaria della F1, ha voluto fortemente questo appuntamento così come quello di Las Vegas (16-18 novembre) e ogni pilota sogna di vincere in cornici del genere.

Verstappen ci è già riuscito nel 2022 e vuole ripetersi anche quest’anno. Per l’occasione, sfoggia anche un casco speciale per omaggiare i colori del circuito della Florida. Il campione in carica della Formula 1 lo ha mostrato sui social network e ha aggiunto: “Non vedo l’ora di correre il GP di Miami”.

Similar clean design, new colors, new details 🎨😉 Really like how the helmet turned out, can’t wait to race with this one at the Miami GP 🌴 For the mini helmets 👉 https://t.co/jyGT7Fahzi pic.twitter.com/mNQaFc1pVC — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 2, 2023

I tifosi di Max hanno apprezzato la scelta del loro idolo, che in questo weekend correrà anche con una Red Bull avrà un look diverso. La scuderia di Milton Keynes ha deciso di aggiungere alla livrea della RB19 delle parti in azzurro e fucsia, i colori simbolo di Miami. Una scelta stilistica che i fan apprezzano.

Gli Stati Uniti rappresentano un mercato molto importante per la Red Bull. Bisogna ricordare che per il 2026 il team collaborerà con Ford per la realizzazione della power unit. Nel 2025 terminerà la partnership con la giapponese Honda e ne inizierà una nuova con il celebre marchio americano, che ha già avuto esperienze vincenti in F1 in passato.