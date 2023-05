Boom Milan, super blitz a Madrid: si chiude il primo colpo

Maldini potrebbe regalare a Pioli la prima grandissima riconferma a titolo definitivo già nelle prossime settimane, tutto dipenderà dagli incontri ai vertici

Il Milan di questa seconda metà di stagione non piace, al pari di quello visto nel corso della prima. La stagione dei campioni d’Italia uscenti, complessivamente, non ha raccolto consensi. Eccezion fatta per il cammino in Champions League che tiene ancora banco e vedrà la doppia sfida con l’Inter nelle semifinali. Per Stefano Pioli si è trattata di un’inflessione quasi naturale, dovuta allo stremo delle forze e di qualche piccolo cambio strutturale che non ha affatto modificato l’anatomia della squadra.

Le precedenti mosse di mercato come Divock Origi e Charles De Ketelaere, infatti, si sono rivelate abbastanza deludenti. Ma ora la dirigenza rossonera capitanata dal direttore Paolo Maldini è chiamata al riscatto. E non c’è niente di meglio che ripartire in vista della disputa della nuova stagione con qualche riconferma di prestigio. Uno di quegli elementi che hanno fatto il salto di qualità definitivo è stato Brahim Diaz, vero trascinatore dalla grande fantasia che ha spodestato proprio il compagno di reparto belga ancora non al meglio della condizione psico-fisica. Ora per lo spagnolo non c’è altro che il Milan: nonostante il suo cartellino resti di proprietà del Real Madrid, dal quale è giunto due stagioni fa in prestito, le sue intenzioni sono delle più nobili. Continuare a fare la storia del club è un passo fondamentale per garantirsi la gloria. Ma prima servirà definire la sua posizione, ancora aspramente contesa.

Calciomercato, Brahim da ‘sbloccare’: contesa Real-Milan nel vivo

Da un lato, il Milan può esercitare lo speciale riscatto del cartellino per 22 milioni di euro; mentre il Real potrà anche spiazzare tutti lanciando il controriscatto da 29 milioni. Per ovviare a questa possibilità, è necessario che la dirigenza metta le cose in chiaro da subito. Scendere ad un compromesso, con lucidità e intelligenza.

Su questo fronte anche il papà del calciatore che ne segue da vicino gli affari ha promesso fiducia e collaborazione a Maldini, per strappare le condizioni migliori per un trasferimento senza mezze misure. La paura, infatti, risiede nel fatto che a Madrid non possa trovare il giusto spazio nei ranghi di Carlo Ancelotti e fare la fine del talento inespresso. I contatti tra le parti, in un triangolo di mercato ancora tutto da definire, ci sono stati eccome. Ora si attendono soltanto quei risvolti utili a far pendere la situazione da un lato piuttosto che dall’altro. Sperando, per il popolo rossonero, che penda dalla parte giusta.