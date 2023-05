Lindsey Vonn in costume ed in dolce compagnia: rovente al sole

Lindsey Vonn ha lasciato tutti i suoi followers senza parole. L’ex sciatrice statunitense ha ammaliato quanti la seguono su Instagram con uno scatto che ha ottenuto tantissimi “mi piace” e commenti.

Lindsey Vonn è stata capace di “mozzare” il fiato a tutti gli utenti Instagram che compongono quella che può essere considerata, a tutti gli effetti, la sua fanbase.

Lo scatto, postato qualche ora fa, ha fatto scatenare tutti i fan della bella atleta americana. Una cosa che, però, non è di certo una novità quando si tratta di Lindsey Vonn. L’atleta, infatti, pubblica con una certa costanza sul proprio profilo Instagram. Il feed, infatti, è aggiornato quasi quotidianamente. Di questo, ovviamente, sono ampiamente soddisfatti i fan che non perdono mai l’occasione di rilasciare le proprie reazioni sotto le foto o i video che vedono coinvolta la Vonn. Sono, infatti, tantissimi i “mi piace” sotto i contenuti multimediali e la sezione commenti è sempre ricca di messaggi pieni di complimenti e apprezzamenti.

Lindsey Vonn, una delle più blasonate sciatrici americane

Lindsey Kildow è nata nel 1984. Ha acquisito il cognome Vonn in seguito al matrimonio con Thomas Vonn. I due sono convolati a nozze nel 2007, ma nel 2013 si sono separati. Nonostante il divorzio, la sciatrice statunitense ha continuato ad adottare il cognome del marito. La Vonn è un’ex sciatrice alpina. Si è ritirata nel 2019, ma, di fatto, risulta essere una delle più blasonate atlete per quanto concerne la sua disciplina. In carriera, infatti, ha messo insieme 137 podi in Coppa del Mondo compresivi di 82 vittorie, 35 secondi posti e 20 terzi posti. In generale ha vinto 4 coppe del Mondo, 8 coppe del Mondo di discesa libera, 5 coppe del Mondo di Supergigante, 3 coppe del Mondo di combinata. Oltre a questo, vanta anche anche delle medaglie olimpiche. Nel 2010, a Vancouver, ha ottenuto una medaglia d’oro ed una di bronzo. Nel 2018, invece, Pyeongchang ha portato a casa solo un bronzo.

Lindsey Vonn, bagno in piscina in compagnia: il bikini arroventa l’atmosfera

Lindsey Vonn è molto apprezzata sui social. La bella modella statunitense, infatti, è seguita, su Instagram, da oltre 2,2 milioni di utenti. Un numero molto elevato che, di fatto, rende l’idea della caratura del personaggio di cui ci troviamo innanzi. L’ultimo post ha fatto letteralmente impazzire i social.

Infatti, la Vonn ha pubblicato uno scatto che la vede impegnata a prendere il sole in piscina. L’atleta indossa un bikini di colore nero che esalta le proprie forme. da notare che non è da sola, infatti, è in compagnia del suo cagnolino che a tratti le ruba la scena.