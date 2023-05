L’Uefa li caccia dalle Coppe: la fuga è clamorosa

Un top club europeo potrebbe essere escluso dalla prossima edizione delle coppe europee: se l’Uefa li caccia dall’Europa ci sarà una fuga davvero clamorosa.

Incredibile ma vero: un grandissimo club europeo potrebbe essere escluso seriamente dalle prossime coppe per volontà dell’Uefa. E il riferimento stavolta non è alla Juventus, che attende con ansia il giudizio della giustizia italiana prima di fare i conti con ciò che accadrà a livello europeo. Nel mirino della maggiore istituzione calcistica del Vecchio Continente ci sarebbe infatti un’altra big tradizionale del calcio mondiale. Al contrario di quanto sta accadendo nell’ambiente bianconero, il club in questione ha deciso però di non farsi cogliere impreparato e, qualora dovesse arrivare l’esclusione, darà vita a una fuga clamorosa.

Il riferimento è ovviamente al Barcellona, alle prese con il delicatissimo ‘caso Negreira’ scoppiato negli scorsi mesi in Spagna. Per riassumere, il club catalano è accusato di aver pagato per anni l’ex vice presidente del Comitato tecnico degli arbitri José María Enríquez Negreira. Non proprio il più trasparente dei comportamenti.

Non a caso, contro il club spagnolo si sarebbe sollevata forte la voce del Real Madrid e di altre importanti squadre della Liga, e questo avrebbe portato anche l’Uefa ad accelerare le proprie indagini. La prospettiva di un’esclusione, per quanto difficile, è al momento dunque sicuramente possibile. Ed è per questo che il club sta lavorando per cercare di trovare una soluzione alternativa. Se l’Uefa li caccerà dall’Europa, il Barça infatti aprirà i suoi orizzonti come nessuno ha mai osato fare prima d’ora.

Barcellona fuori dall’Europa: la reazione è incredibile

Il club azulgrana, che si accinge a vincere il campionato in Spagna, non ha alcuna intenzione di ridimensionarsi. Lo dimostrano i rumor, sempre più insistenti, di un ritorno a casa di Leo Messi. E anche per questo motivo non vuole piegarsi alle minacce dell’Uefa. Senza limitarsi a leccarsi le ferite, se verrà privato delle coppe europee, si rivolgerà ad altre coppe.

Secondo quanto riferito in Spagna dal programma Onze su Tv3, se la sanzione dovesse essere confermata, il club starebbe già valutando possibili partecipazioni a competizioni che si svolgono al di fuori dell’Europa e dell’egida dell’Uefa.

Ad esempio, potrebbe disputare delle amichevoli internazionali, per assicurarsi almeno una parte dei diritti televisivi e degli incassi di questi match. O potrebbe addirittura giocare una competizione in qualità di club ospite, ad esempio in alcuni tornei asiatici. C’è anche chi si spinge a immaginare un’iscrizione a una Champions League alternativa, come quella d’Asia. Una soluzione molto suggestiva che potrebbe, tra l’altro, ipoteticamente, portare anche a un nuovo confronto tra Messi e Ronaldo, il primo con la maglia del Barça, il secondo con quella dell’Al Nassr. Siamo ovviamente al limite del fantacalcio. Ma in questo momento nessuna ipotesi può essere esclusa, considerando i rapporti da anni ai ferri corti tra l’Uefa e il club catalano.