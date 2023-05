Napoli-Inter è giallorossa: 20 milioni per il colpo

Napoli-Inter è una sfida che potremo ritrovarci anche sul mercato nella prossima finestra estiva. L’obiettivo in comune costa 20 milioni

Lo scudetto degli uomini di Spalletti e lo straordinario cammino europeo dei ragazzi di Inzaghi hanno messo in mostra due squadre di assoluto livello. Questo profilo può fare al caso di entrambe.

Poteva e doveva essere la sfida più serrata per il campionato italiano, ma alla fine i nerazzurri non hanno tenuto botta. La sorpresa contro la rosa più forte, in un cammino che poteva regalare un duello avvincente. Inter e Napoli hanno dimostrato in modo opposto di essere al top in questo momento. Spalletti ha centrato a quasi 65 anni il successo più importante della carriera, mentre Simone Inzaghi ha riportato tra le prime 4 d’Europa l’Inter, dai tempi di Mourinho.

I nerazzurri non sono riusciti in campionato a tenere testa a Osimhen e compagni, pur avendoli battuti nello scontro diretto di San Siro. Troppi alti e bassi, conditi da momenti di black-out inspiegabili con squadre assolutamente alla portata. Marotta si augurava di essere almeno in lizza fino alla fine e invece ora deve sperare di concludere tra le prime quattro della Serie A.

La qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale soprattutto per motivi finanziari oltre che sportivi. Il mercato passa anche dalle disponibilità economiche che solo la massima competizione europea può dare.

Napoli e Inter vogliono Danso: il difensore del Lens costa 20 milioni

A proposito di mercato, Napoli e Inter sembrano aver messo nel mirino lo stesso obiettivo, proveniente dalla Francia. Stiamo parlando di Kevin Danso, prospetto meraviglioso in forza al Lens. I giallorossi transalpini lo hanno prelevato dall’Augsburg per 5,5 milioni di euro nel 2021 e sono riusciti a farlo esprimere al massimo del suo potenziale.

Difensore centrale di ottime qualità fisiche e tecniche, è considerato tra i migliori interpreti della Ligue 1, come dimostrano i numeri del Lens (appena 25 gol subiti). Ha collezionato 33 presenze, praticamente giocando sempre dal 1′, commettendo pochissimi errori. Fisico imponente (alto circa 190 cm per quasi 90 chili di peso), Danso è finito sul taccuino di molti club importanti in Europa.

Giuntoli lo vedrebbe benissimo al Napoli, al fianco di Kim, mentre per Marotta sarebbe il sostituto ideale del partente Skriniar. Il difensore austriaco, classe ’98, viene valutato circa 20 milioni dal Lens, che in passato ha avuto tra le proprie fila centrali magnifici come Varane. Chissà che anche Danso non possa ripercorrere le orme del francese, magari completando la propria crescita proprio nella nostra Serie A.