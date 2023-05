Addio Ferrari: l’anno prossimo sarà in Red Bull

Il distacco da Verstappen e Perez per la Ferrari è ancora ampio e a Maranello studiano le contromosse: ma l’ultima risposta è drammatica

Uno degli argomenti più caldi anche nel weekend del GP di Miami in Formula 1 è stato il mercato in vista della prossima stagione. Perché al momento solo la Red Bull è tranquilla, dall’alto del suo primato e di una monoposto imbattibile. Invece un addio alla Ferrari sta facendo molto rumore.

Appare chiaro a tutti, dopo le molte partenze delle ultime settimane nel pacchetto degli ingegneri e dei tecnici che a Maranello si prepara una nuova rivoluzione. Per il momento Laurent Mekies è rimasto al suo posto come direttore sportivo, primo assistente di Frederic Vasseur, ma anche lui è destinato a passare all’Alpha Tauri, seguendo David Sanchez destinato alla McLaren.

Tutti tasselli che dovranno gioco forza essere riempiti, anche perché già prima di iniziare la stagione l’organico al muretto e nei box delle Rosse non era all’altezza della concorrenza. Così, quando nelle scorse settimane si è sparsa la voce di una massiccia campagna acquisti in casa Red Bull molti tifosi hanno rialzato la testa, ma è stata solo un’illusione.

Se è vero che Ferrari sta pensando ad alcuni nomi del team rivale, perché lo ha confermato pure Helmut Marko, non saranno però quelli emersi negli ultimi giorni. Uno su tutti, l’ingegnere torinese Enrico Balbo che è figura strategica nel pacchetto degli aerodinamici dopo aver ricoperto. lo stesso ruolo in precedenza alla Mercedes.

Addio Ferrari: colpo di scena incredibile, il futuro è di nuovo tutto da scrivere

In effetti sarebbe un’ottima mossa ma non succederà, come conferma l’autorevole testata tedesca ‘Auto Motor und Sport’, perché quelle indiscrezioni non corrispondono alla realtà. Eppure Christian Horner è stato fotografato a Baku mentre usciva dall’area hospitality Ferrari.

A Maranello devono fare in fretta e devono farlo anche bene. La conferma è arrivata dalle parole di chi conosce molto bene l’ambiente per averci lavorato diversi anni. Come l’ingegner Luigi Mazzola, che ha conosciuto diverse epoche della storia in Rosso. Ha cominciato ad operare lì nel 1988 ed è rimasto fino al 2009 con un ruolo strategico importante.

Era il responsabile tecnico delle attività test, l’uomo che ha coordinato tutte le operazioni necessarie per vincere 6 Mondiali piloti con Michael Schumacher e Kimi Raikkonen ma anche otto titoli dei Costruttori. Oggi fa il formatore in grandi aziende e l’opinionista a Sky Sport ma conosce ancora molto bene quello che succede dietro le quinte.

Secondo lui nell’attuale organico della Ferrari in pista manca una figura strategica come era stato Ross Brawn per Jean Todt ai tempi dei trionfi in serie di Schumi. E intervistato dal QN ha spiegato che secondo lui Leclerc alla fine del suo contratto nel 2024 se ne andrà: “Ma forse non sarebbe male dargli un direttore tecnico all’altezza del suo talento”.