Bollo auto 2023, come richiedere lo sconto: splendida notizia

Il pagamento del bollo auto è un appuntamento che attende al varco gli italiano: come richiedere lo sconto

Dalla fine di gennaio ogni anno, senza eccezioni, c’è un appuntamento che attende gli automobilisti italiani, ma anche i motociclisti. Quello con il pagamento del bollo auto che varia da regione e regione in base ai cavalli fiscali del mezzo.

La legge dice che per pagarlo abbiamo un mese, non un giorno di più, dall’ultima scadenza utile. E ci sono poche eccezioni, quelle previste per le auto storiche, per chi beneficia dalle Legge 104 o per chi, regione per regione, è esentato perché ha acquistato un mezzo ibrido oppure elettrico.

Ma cosa succede se il bollo auto viene pagato in ritardo, anche appena oltre la fine del mese successivo? Entro i primi 12 mesi dalla scadenza è previsto il cosiddetto ravvedimento operoso che permette di ridurre le sanzioni, con aumenti proporzionali da pagare.

E allora vediamo insieme le due regioni che vanno incontro ai residenti applicando sconti sul bollo auto. La prima è la Campania, con una riduzione del 10% per tutti gli automobilisti che scelgono la domiciliazione bancaria come pagamento. Devono essere residenti nella Regione Campania, proprietari di uno o più veicoli oppure i soggetti che pagano per conto del proprietario del veicolo. Inoltre si applica anche gli Enti e alle imprese.

Basta presentare una richiesta specifica, firmando il mandato. Poi si spedisce via mail, con firma digitale, all’indirizzo domiciliazione.tassaauto@regione.campania.it, oppure attraverso la propria banca. Esiste anche la possibilità per posta ordinaria a Regione Campania – Casella Postale 58 – U.P. Roma Tiburtino Sud viale Palmiro Togliatti 1505 – 00155 Roma.

Bollo auto 2023, come richiedere lo sconto: in una regione c’è un vantaggio in più

L’altra regione che prevede sconti per il pagamento del bollo auto è la Lombardia lo sconto dove sale al 15%, aderendo alla domiciliazione bancaria. Qui non c’è nemmeno bisogno di presentare la domanda ogni anno perché il rinnovo infatti scatta in automatico.

Possono approfittarne i cittadini residenti in Lombardia o iscritti all’Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all’Estero, proprietari di uno o più veicoli, oppure locatari. Inoltre anche i cittadini che pagano per conto del proprietario o locatario del veicolo, imprese ed Enti titolari di non più di 50 veicoli (in questo caso lo sconto è del 10%).

Per attivare la domiciliazione, anche in questo caso è obbligatorio presentare il mandato di autorizzazione all’addebito presso la Regione Lombardia online. Basta contattare l’Area Personale Tributi sul sito della Regione Lombardia, oppure per posta ordinaria indirizzata a Regione Lombardia – Casella Postale 11048 – 20124 Milano.

Nel caso di auto cointestata, la richiesta dovrà essere presentata dal soggetto il cui nome compare per primo sulla carta di circolazione. Se poi però ci sono trasferimento della residenza in un’altra regione, spostamento della domiciliazione su un altro conto oppure reimmatricolazione del veicolo bisognerà chiedere la revoca della domiciliazione.