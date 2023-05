Inter e Juve ribaltate: nuovo Ds e scippo immediato

Inter e Juventus si vedono scippare un nome particolarmente gradito dal nuovo direttore sportivo appena nominato

Il mercato di nerazzurri e bianconeri può essere influenzato da una nuova nomina dirigenziale. Un obiettivo di grande interesse sta per sfumare definitivamente. Le strategie di Inter e Juventus passano anche dal saper cogliere delle occasioni in giro per l’Europa. Le squadre di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri si stanno sfidando per strappare un posto tra le prime quattro in Serie A, ma sono anche in lizza per le rispettive coppe europee.

I nerazzurri se la vedranno con il Milan in un fantastico derby di Champions, mentre i bianconeri hanno la chance di far loro l’Europa League (sarebbero la prima squadra italiana a riuscirci).

Tra gli obiettivi per rafforzare il centrocampo c’è una vecchia conoscenza del nostro campionato, ovvero Frank Kessie. Il giocatore ivoriano ha lasciato a parametro zero il Milan la scorsa estate, sposando il progetto del Barcellona. Con i blaugrana sta per festeggiare il titolo in Liga, pur senza riuscire mai a diventare un vero perno della squadra di Xavi. Doveva essere il mediano titolare dei catalani e invece ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e di ambientamento che lo hanno relegato al ruolo di rincalzo.

Frank Kessie verso l’Aston Villa: Inter e Juve sono beffate

Su Kessie si sono da tempo gli occhi di Inter e Juventus che vorrebbero riportarlo in Italia quest’estate. Il problema è che su di lui è piombatala concorrenza di un importante club inglese che probabilmente riuscirà a beffare entrambe le nostre big.

Stiamo parlando dell’Aston Villa, che secondo quanto riferito anche da Fabrizio Romano su Twitter, ha un nuovo direttore sportivo. Si perché Mateu Alemany, ex ds del Barcellona, sarà nominato dal 1° luglio dirigente dei Villans.

Un innesto importante per la squadra di Birmingham che vuole dar seguito ad un progetto ambizioso, inaugurato con l’arrivo di Unai Emery lo scorso novembre. La squadra ha risposto benissimo al nuovo corso tecnico ed è tra quelle più in palla nel girone di ritorno.

Alemany proverà a portare in Inghilterra proprio Kessie, come primo colpo del suo nuovo corso. Inter e Juve dovranno quindi farsene una ragione, magari cercando un altro profilo per rinforzare il proprio centrocampo.