MotoGP, lo rivedremo molto presto: è fatta per il grande ritorno

Un ex pilota MotoGP è pronto a risalire su un prototipo della top class del Motomondiale: c’è stato l’annuncio in conferenza stampa

La MotoGP è il sogno di ogni pilota e raggiungere tale livello significa essere al top. Rimanerci non è semplice. Devi trovarti al posto giusto nel momento giusto e fare risultati. La concorrenza è tanta e bisogna essere bravi a tenere alti livelli a lungo.

Alvaro Bautista ha corso in MotoGP dal 2010 al 2018. Vincitore del titolo 125 nel 2006 e poi protagonista anche in 250, ricevette una buona proposta dalla Suzuki per fare il salto di categoria. Ha guidato due anni per il team di Hamamatsu, che a fine 2011 si è ritirato prima di tornare nel 2015 e di ritirarsi di nuovo a fine 2022.

Successivamente ha corso per tre anni sulla Honda del team Gresini, che poi ha firmato una partnership con Aprilia e lo ha confermato fino al 2016. L’ultimo biennio nella categoria lo ha trascorso sulla Ducati del team di Aspar Martinez.

Alvaro Bautista dalla Superbike alla MotoGP: un ritorno “occasionale”

Bautista ha conquistato tre podi nella classe regina, tutti con la Honda. È stato un pilota di media classifica e, considerata anche l’età, Ducati ha deciso di offrigli un’occasione nel Mondiale Superbike. Nel 2019 ha avuto un debutto shock, vincendo le prime undici gare consecutive e poi buttando via un titolo che sembrava già suo. Nonostante i risultati eclatanti, qualcosa si ruppe con il team e ciò portò al sorprendente divorzio.

Lo spagnolo firmò per Honda, che gli offrì più soldi e un progetto che sembrava promettente. Ma i due anni con il team HRC sono stati complicati e, quando Ducati gli ha proposto di tornare, lui ha accettato con entusiasmo. Mai scelta fu più azzeccata. Nel 2022 ha coronato il sogno di diventare campione del mondo SBK. Lui e la Panigale V4 R costituiscono un binomio difficile da battere. I primi round del campionato 2023 dicono che probabilmente sarà ancora lui il campione, oggi non si vede qualcuno che possa davvero ostacolarlo.

I rivali speravano in un suo ritiro a fine stagione, però Bautista ha deciso di rinnovare il contratto con il team Aruba Racing Ducati. Nonostante i quasi 39 anni e la volontà di passare più tempo con la famiglia, alla fine ha prevalso la voglia di correre per almeno un’altra stagione.

Alvaro ha anche annunciato che avrà l’occasione di risalire sulla Desmosedici GP, il prototipo migliore della griglia MotoGP: “Ho domandato a Ducati di concedermi un test. Certamente lo faremo, non so quando ma comunque presto. Probabilmente prima della pausa estiva”. Non c’è l’obiettivo di correre una gara da wild card, ma solo quello di provare la moto e di godersela.