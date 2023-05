Annuncio choc, si ritira a 21 anni: il motivo è incredibile

Il mondo dello sport è sconvolto da un annuncio choc arrivato nelle ultime ore: a 21 anni un vero talento da deciso di smettere

L’elenco è lungo e continua ad ingrossarsi, perché ormai l’argomento non è più un tabù. Reggere la pressione, fisica e mentale, che comporta praticare sport come professionisti sta diventando sempre più duro e così aumentano gli atleti di dicono basta, per un po’ o per sempre. Non a caso nelle ultime ore è arrivato un annuncio choc che ha sconvolto tutti i tifosi.

Un caso simile a quello di molti altri registrati negli ultimi tempi. Molti infatti ricordano quello che era successo da un fenomeno come Michael Phelps, numeri alla mano il più grande nuotatore di tutti i tempi.

Eppure anche lui che ha 23 ori olimpici e 26 ai Mondiali, ha avuto bisogno di un supporto psicologico per riprendersi. Era vittima di ansia e depressione che sfogava nell’alcol e solo dopo essere stato seguito da specialisti del settore ha ritrovato anche un equilibrio.

Più di recente il caso di Adam Peaty, il fenomeno della rana mondiale negli ultimi 10 anni. Anche lui ha deciso di staccare con l’agonismo, a tempo indeterminato, per sistemare i problemi mentali che lo opprimevano e non gli permettevano di divertirsi in vasca.

Ma non c’è solo il nuoto e non ci sono solo gli uomini. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 aveva fatto clamore la scelta di Simone Biles, la ginnasta più medagliata di sempre, che aveva rinunciato alle gare individuale perché non si sentiva bene con se stessa. E poi Naomi Osaka, arrivata ad essere la numero 1 al mondo nel tennis ma che da 3 anni non si ritrova e ora è ferma anche per la maternità.

Annuncio choc, si ritira a 21 anni: i tifosi sono rimasti senza parole, non era una decisione attesa

Oggi tocca ad un’altra tennista, Amanda Anisimova. A soli 21 anni la statunitense di chiare origini russe ha annunciato pubblicamente il suo ritiro dal mondo dell’agonismo giustificando la sua scelta con i problemi mentali che non riusciva più a controllare.

Lo ha fatto dopo aver partecipato e perso al primo turno nel WTA di Madrid, ma evidentemente stava meditando questa scelta da un po’ di tempo. Ha spiegato che per lei è ormai diventato insopportabile partecipare ad un torneo di tennis ed è dalla scorsa estate che soffre di burnout mentali.

Ora le sue priorità sono cambiate, la sua salute arriva prima di tutto e quindi per lei è meglio staccare. Spiega che prenderà una pausa “per un po’ di tempo. Ho lavorato duramente per superarlo. Mi mancherà essere là fuori e apprezzo tutto il continuo sostegno”. E questo fa sperare che nella suia testa ci sia anche spazio per cambiare idea ma al momento non è così.

Allenata dal padre, scomparso per un attacco cardiaco nell’estate 2019, la Anisimova era esplosa a soli 16 anni vincendo gli US Open junior nel 2017. Nel 2019 poi era arrivata in semifinale al Roland Garros, battuta dalla Barty che poi aveva vinto il torneo e lo scorso anno ai quarti di Wimbledon. Attualmente era numero 46 del mondo, ma era arrivata al 21esimo posto.