Cambiamento drastico: tutta la verità su Berrettini

Matteo Berrettini vive un momento particolare della sua carriera: sono in molti a chiedersi cosa stia accadendo al tennista con un intervento eccellente a fare chiarezza

Il tennista italiano è sempre più al centro dell’attenzione: Berrettini sta difettando in continuità e molti attribuiscono tutto ciò al suo rapporto con Melissa Satta. È un ex star del tennis mondiale a raccontare quale sia il problema principale del campione che salterà gli Atp di Roma.

Un argomento diventato virale resta la vita privata e sportiva di Matteo Berrettini, sempre più uomo da copertina. Il rapporto con Melissa Satta continua a riempire le pagine di gossip, l’ex velina ha recentemente raccontato di averlo presentato a suo figlio e difende il suo fidanzato spesso e volentieri dagli attacchi gratuiti.

Gli appassionati del mondo del tennis rivogliono però la migliore versione di The Hammer, soprannome dato a Berrettini per l’efficacia e la potenza del suo modo di colpire. Riavere al meglio il 27enne italiano sarebbe un bene per tutto il movimento tennistico. C’è un ex vecchia gloria della racchetta che ha spiegato cosa sta accadendo.

Chris Evert spiega il problema di Berrettini

L’ex campionessa Chris Evert è una istituzione nel mondo del tennis, sette edizioni del Roland Garros, tre di Wimbledon, sei Us Open la rendono una delle massime esperte nel ramo. I trionfi in campo femminile hanno appassionato un’intera generazione ed ora, posata la racchetta a terra, analizza sempre con particolare efficacia gli attuali protagonisti. Parlando di Matteo Berrettini, ai microfoni della Warner, l’ex tennista ha svelato come il suo problema siano diventate le eccessive pressioni, nate dopo la vittoria a Wimbledon.

Lo spiega bene proprio la Evert, che con Berrettini condivide anche una vita immersa spesso nel mondo del gossip: “La vittoria del 2021 a Wimbledon, un risultato di altissimo livello, gli ha cambiato la vita, le donne lo guardano in maniera ben diversa. Berrettini è una persona molto gentile, ma non è facile gestire queste situazioni quando la vita cambia in maniera drastica”.

Il giudizio delle Evert su Berrettini è sul piano umano, su quello sentimentale l’italiano ha trovato una sua stabilita mentre l’ex stella degli anni Ottanta ha tre matrimoni alle spalle. L’ultimo consiglio dato è più che altro un augurio: “Fortunatamente oggi la carriera di un tennista può durare tranquillamente per venti anni, e spero proprio che Matteo Berrettini ritorni al suo massimo della forma”. Un proposito che viene augurato anche dagli amanti del tennis, intanto per tornare nella top dieci, obiettivo già raggiunto nel recente passato.