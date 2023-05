La Juve mette a segno un colpo spaziale: preso un Top

La Juventus è pronta a chiudere un importante colpo di calciomercato in vista della prossima stagione con i bianconeri che sarebbero in pole per un giocatore seguito dalle big europee.

La vecchia signora è pronta ad investire un’ingente somma per portare a casa uno dei maggiori talenti europei per quello che riguarda la fascia destra.

La stagione volge al termine con la Juventus che è impegnata su due fronti per cercare di chiudere al meglio un’annata travagliata tra campo e processi. I bianconeri vogliono infatti assicurarsi un posto in Champions League per la prossima stagione assicurandosi un posto tra le prime quattro e provando a vincere l’Europa League. Nel frattempo però il club lavora sul calciomercato per cercare di riportare la squadra al top sia in Italia che in Europa.

Calciomercato Juventus, in arrivo uno dei migliori giovani europei

Nel mirino dei bianconeri ci sarebbe Ivan Fresneda, giovane terzino destro del Valladolid che ha attirato l’attenzione di tutte le big europee.

Il calciatore classe 2004 ha giocato ben 20 partite in questa stagione con la maglia del Valladolid, mostrando un grande talento che ha portato diverse squadre sulle sue tracce. Barcellona e Real Madrid seguono con attenzione l’evolversi del ragazzo che però ha sulle sue tracce club come Manchester United, Arsenal ed appunto Juventus. Proprio i bianconeri sono pronti a dare l’affondo al giocatore spagnolo. Come riportato dai media iberici, la vecchia signora sarebbe pronta a mettere sul piatto quasi 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Un’operazione che porterebbe Fresneda alla Juventus in vista dell’estate del 2024 con il laterale che rimarrebbe a disposizione del Valladolid per un’altra stagione almeno. Molto però dipenderà da quello che sarà il destino della squadra spagnola in questo campionato con il rischio retrocessione che è sempre vivo. Nel caso in cui il club dovesse scendere di categoria, la Juventus potrebbe decidere di lasciarlo in prestito in un altro club. Una situazione simile a quella vissuta per Cambiaso con il terzino che è stato lasciato in prestito per un anno al Bologna dopo l’acquisto dal Genoa.

La Juventus è molto attenta sul mercato per quello che riguarda la fascia destra con i bianconeri che devono di fatto trovare ricambi per quel ruolo. Cuadrado è in scadenza di contratto ed è prossimo dal compiere 35 anni, mentre De Sciglio si è infortunato e resterà fuori fino alla fine del 2023. Fresneda, classe 2004, potrebbe sistemare la fascia destra della squadra allenata da Massimiliano Allegri per moltissimi anni.